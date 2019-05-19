Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes’e yenilerek finale şansını kaybeden Obradoviç’li Fenerbahçe teselliyi Real Madrid ile oynayacağı üçüncülük maçında arıyor. Geçtiğimiz sezon Euroleague finalinde karşı karşıya gelen iki güçlü ekip bu kez hayal kırıklılığı yaşadıkları Final Four ardından üçüncülük maçında mücadele verecekler. Peki, Fenerbahçe Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE REAL MADRİD SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2019 Final Four üçüncülük maçında Real Madrid ile karşılaşıyor. Bu akşam TSİ 18.30'da Fernando Buesa Arena'da oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO’DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2019 Final Four ilk maçında Anadolu Efes ile karşılaştı ve mücadeleden 73-92 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmada Jan Vesely 14, Erick Green 13, Nikola Kalinic ise 12 sayı buldu.

Ekibimizde Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, sakatlıkları nedeniyle Final-Four maçlarında forma giyemiyor.