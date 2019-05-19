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Fatih Terim’den imalı kutlama!
Galatasaray

Fatih Terim’den imalı kutlama!

Galatasaray ile 8. lig şampiyonluğunu yaşayan Fatih Terim, Başakşehir maçı sonrasında imalı bir paylaşımda bulundu.

19 Mayıs 2019 22:53

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ı 2018-2019 sezonunun şampiyonu yapan teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluğu imalı bir paylaşımla kutladı.

Twitter’dan “Look at the tabela” (Tabelaya bak) yazarak Teletex’teki Süper Lig puan durumunu paylaşan Terim, geçmişe de göndermede bulundu!

A Milli Takım’ın başında görev aldığı ve 17 Ekim 2007’de Yunanistan ile oynanan maç sonrasında İngilizce konuşan ve o dönemde gündem olarak hiç unutulmayan konuşmasına da göndermede bulunmuş oldu!

19 Mayıs 2019 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`den şampiyonluk sonrası ilk sözler! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 22. şampiyonluk sonrası GS TV yayınında konuştu. Terim, Basınla, sosyal medya ile camia içindeki muhaliflerle, dışarıdaki düşmanlarla, sakatlarla, bunların hepsiyle uğraşmak kolay değil. Kaybettiğimizde baskı olmayan, maddi sorunları olmayan bir yerde çalışmıyoruz dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:53 | 19 Mayıs 2019
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