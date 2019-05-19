Ersun Yanal’dan gençlere: ‘Koca bir şehrin sorumluluğunu alamayız’

Son 2 haftaya rahat bir nefes alarak giren Fenerbahçe'de gençler, kendilerini göstermek için forma bekliyor ancak Ersun Yanal, geçmiş deneyimlerine bakarak temkinli davranıyor.

Erzurumspor'un kümede kalmak için Göztepe ve Bursaspor'la çekiştiğini vurgulayan Yanal, forma bekleyen genç oyunculara Samandıra'da şu konuşmayı yaptı:

“ Hepiniz kalan 2 haftada gözümün içine bakıyorsunuz. Sezon boyunca şans beklediniz ve bu 2 maçta oynamak sizin en doğal hakkınız. Daha önce benzer şeyler başıma geldi. Bu maç sadece bizi değil, 3 kulübü ilgilendiriyor. Koca bir şehirin sorumluluğunu alamayız. Ben ideal kadromla çıkacağım, son hafta size şans vereceğim.”

Teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor'un 2016-2017 sezonunda son hafta maçında kümede kalma yarışı veren Bursaspor'a kaybetmesi de Yanal'ın temkinli davranmasına neden olan maçın başında geliyor.

Oyuncularıyla da bir toplantı yapan Yanal, herhangi bir tartışmaya yol açmamaları için Eruzurmspor maçında oyuncularından maksimum performans beklediğini iletti.

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