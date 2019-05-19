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Ergin Ataman: ‘Bugünü hayal edebiliyorsak Atam, istiklal mücadelemizin sayesindedir’
Euroleague

Ergin Ataman: ‘Bugünü hayal edebiliyorsak Atam, istiklal mücadelemizin sayesindedir’

THY Euroleague F4 finalinde CSKA Moskova karşısında tarihi bir maça çıkacak olan Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman maça saatler kala Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Ataman, "Bugün hayal edebiliyorsak Atam, 100 yıl önce 'O gün bu gün' deyip başlattığın istiklal mücadelemizin sayesindedir" dedi.

19 Mayıs 2019 16:46

Basketbol THY Euroleague Dörtlü Finali’nde CSKA Moskova ile finalde karşılaşacak Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, kupayı kazanacaklarına inandığını ifade etti.

Ataman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün hayal edebiliyorsak Atam, 100 yıl önce ‘O gün bu gün’ deyip başlattığın istiklal mücadelemizin sayesindedir. Biz de milletimizin kalp atışlarını hissederek dünyanın gözü önünde ‘O gün bu gün’ diyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz! En büyük kupa Türkiye’ye gelecek!” ifadelerini kullandı.

Ataman, çeyrek finaldeki Barcelona Lassa ve yarı finaldeki Fenerbahçe Beko karşılaşmaları öncesinde de benzer paylaşımlarda bulunmuş ve haklı çıkan taraf olmuştu.

THY Euroleague Dörtlü Finali’nde Anadolu Efes-CSKA Moskova maçı İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde TSİ 21.30’da başlayacak.

19 Mayıs 2019 Anadolu Efes THY Euroleague`de tarih yazma peşinde! THY Euroleague`de finale kalan Anadolu Efes, Rusya`nın CSKA Moskova takımını yenerek tarihe geçmeyi hedefliyor. Bu turnuvada ilk kez finale çıkan Efes, 23 yıl sonra ikinci Avrupa kupasını müzesine götürmeyi planlıyor. İşte dev maç öncesi tüm detaylar... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:46 | 19 Mayıs 2019
anadolu efes CSKA Moskova Ergin Ataman
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