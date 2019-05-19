Ergin Ataman: ‘Bugünü hayal edebiliyorsak Atam, istiklal mücadelemizin sayesindedir’

Basketbol THY Euroleague Dörtlü Finali’nde CSKA Moskova ile finalde karşılaşacak Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, kupayı kazanacaklarına inandığını ifade etti.

Ataman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün hayal edebiliyorsak Atam, 100 yıl önce ‘O gün bu gün’ deyip başlattığın istiklal mücadelemizin sayesindedir. Biz de milletimizin kalp atışlarını hissederek dünyanın gözü önünde ‘O gün bu gün’ diyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz! En büyük kupa Türkiye’ye gelecek!” ifadelerini kullandı.

Ataman, çeyrek finaldeki Barcelona Lassa ve yarı finaldeki Fenerbahçe Beko karşılaşmaları öncesinde de benzer paylaşımlarda bulunmuş ve haklı çıkan taraf olmuştu.

THY Euroleague Dörtlü Finali’nde Anadolu Efes-CSKA Moskova maçı İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde TSİ 21.30’da başlayacak.

Bugün hayal edebiliyorsak ATAM, 100 yıl once O GÜN BU GÜN deyip başlattığın İSTİKLAL mücadelemizin sayesindedir. Bizde milletimizin kalp atışlarını hissederek dünyanın gozü onünde O GÜN BU GÜN diyoruz. Sozün bittiği yerdeyiz ! En büyük kupa TÜRKİYE ‘ ye Gelecek! — Ergin Ataman (@erginataman) 19 Mayıs 2019

Anadolu Efes THY Euroleague`de tarih yazma peşinde! THY Euroleague`de finale kalan Anadolu Efes, Rusya`nın CSKA Moskova takımını yenerek tarihe geçmeyi hedefliyor. Bu turnuvada ilk kez finale çıkan Efes, 23 yıl sonra ikinci Avrupa kupasını müzesine götürmeyi planlıyor. İşte dev maç öncesi tüm detaylar... İlgili Haberi Oku