Emre Belözoğlu, Galatasaray maçı kadrosuna alındı

Medipol Başakşehir&#8217;de Galatasaray&#8217;la oynanacak şampiyonluk maçı öncesinde Emre Belözoğlu gelişmesi yaşandı.. Trt Spor&#8217;un haberine göre tecrübeli futbolcu, bu akşam oynanacak maçın kadrosuna alındı. Emre, sakatlığı nedeniyle hafta boyunca gerçekleştirilen antrenmanlarda yer alamamıştı.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t19 Mayıs 2019\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tGalatasaray Başakşehir maçının VAR`ı Ali Palabıyık\r. \t\t\t\tSüper Lig`in 33. haftasında kazananın şampiyonluğunu ilan edeceği Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının VAR`ı Ali Palabıyık oldu. \r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. . \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t19 Mayıs 2019\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tBaşakşehir`den Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!\r. \t\t\t\tSpor Toto Süper Lig`i 33. haftasında oynanacak Galatasaray Başakşehir maçı öncesi Başakşehir sosyal medya hesabından `Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık...` paylaşımı yapıldı.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .