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Emre Belözoğlu, Galatasaray maçı kadrosuna alındı
Medipol Başakşehir

Emre Belözoğlu, Galatasaray maçı kadrosuna alındı

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan ve hafta boyunca yapılan idmanlarda yer alamayan kaptan Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının kadrosuna alındı.

19 Mayıs 2019 13:34

Medipol Başakşehir’de Galatasaray’la oynanacak şampiyonluk maçı öncesinde Emre Belözoğlu gelişmesi yaşandı.

Trt Spor’un haberine göre tecrübeli futbolcu, bu akşam oynanacak maçın kadrosuna alındı. Emre, sakatlığı nedeniyle hafta boyunca gerçekleştirilen antrenmanlarda yer alamamıştı.

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Son güncelleme 13:34 | 19 Mayıs 2019
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