Ekrem İmamoğlu’ndan Galatasaray paylaşımı

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan kutlama mesajı geldi.

Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek 22. kez şampiyon olan Galatasaray’ın galibiyeti sonrasında İmamoğlu, “Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun şampiyonu Galatasaray Spor Kulübümüzü kutlarım. Tüm futbolcuları, teknik heyeti ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş taraftarları tebrik ederim” tweet’ini paylaştı.

Galatasaray Medipol Başakşehir maçı incesi `Her şey çok güzel olacak` ve `Mustafa Kemal`in askerleriyiz` tezahüratları Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki kritik maç öncesi tribünler hep bir ağızdan önce `Her şey çok güzel olacak` tezahüratında bulundu. Ardından yine tüm tribünler `Mustafa Kemal`in askerleriyiz` tezahüratı ile inledi. İlgili Haberi Oku