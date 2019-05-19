Ekrem İmamoğlu’ndan Galatasaray paylaşımı

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan kutlama mesajı geldi.
Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek 22. kez şampiyon olan Galatasaray’ın galibiyeti sonrasında İmamoğlu, “Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun şampiyonu Galatasaray Spor Kulübümüzü kutlarım. Tüm futbolcuları, teknik heyeti ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş taraftarları tebrik ederim” tweet’ini paylaştı.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun şampiyonu Galatasaray Spor Kulübümüzü kutlarım. Tüm futbolcuları, teknik heyeti ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş taraftarları tebrik ederim. pic.twitter.com/sTy0vcsJX9
— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 19 Mayıs 2019