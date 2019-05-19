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Ekrem İmamoğlu’ndan Galatasaray paylaşımı
Galatasaray

Ekrem İmamoğlu’ndan Galatasaray paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın Başakşehir'i yenip şampiyonluğunu ilan ettiği maçtan sonra paylaşımda bulundu.

19 Mayıs 2019 21:29

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan kutlama mesajı geldi.

Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek 22. kez şampiyon olan Galatasaray’ın galibiyeti sonrasında İmamoğlu, “Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun şampiyonu Galatasaray Spor Kulübümüzü kutlarım. Tüm futbolcuları, teknik heyeti ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş taraftarları tebrik ederim” tweet’ini paylaştı.

19 Mayıs 2019 Galatasaray Medipol Başakşehir maçı incesi `Her şey çok güzel olacak` ve `Mustafa Kemal`in askerleriyiz` tezahüratları Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki kritik maç öncesi tribünler hep bir ağızdan önce `Her şey çok güzel olacak` tezahüratında bulundu. Ardından yine tüm tribünler `Mustafa Kemal`in askerleriyiz` tezahüratı ile inledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:29 | 19 Mayıs 2019
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