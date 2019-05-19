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Edinson Cavani transfer kararını verdi!
Fransa Ligue 1

Edinson Cavani transfer kararını verdi!

Paris Saint-Germain'in Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani, kulüpte kalmak istediğini açıkladı.

19 Mayıs 2019 09:19

Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain’in Dijon’u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Edinson Cavani transfer açıklamasında bulundu.

Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Edinson Cavani, kariyerini Paris Saint-Germain’de sürdürmek istediğini söyledi.

“BURADA OLACAĞIM”

Edinson Cavani, “Bu kulübü, bu şehri seviyorum. Ailemle birlikte burada mutluyuz. Zaten sözleşmem devam ediyor. Gelecek sezon burada olacağım” dedi.

Fransa Ligue 1 ekibiyle 2020’ye dek sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki santrfor, bu sezon 31 maçta 22 gol attı ve 8 asist yaptı.

Son güncelleme 09:19 | 19 Mayıs 2019
edinson cavani Paris Saint Germain
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