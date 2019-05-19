CANLI YAYIN | Bursaspor 0-0 Göztepe

Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta karşılaşmalarında Bursaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor.

İşte zorlu mücadelenin ilk 11’leri…

Bursaspor’un ilk 11’i: Okan, Latovlevici, Chedjou, Ertuğrul, Shehu, Badji, Aytaç, Saivet, Onur, Lima, Umut Nayir.

Göztepe’nin ilk 11’i: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Castro, Serdar, Halil, Deniz, Jerome.

Geçen hafta Antalyaspor deplasmanında aldığı kritik galibiyetle lige tutunma yolunda umutlanan Bursaspor, 33 puanla 16. sırada bulunuyor.

Ligde mağlup olmadığı son 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe ise 33. haftaya 34 puanla 15. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, Bursaspor’un 1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 2 puan önünde yer alıyor.

Göztepe, rakibini yendiği takdirde kümede kalma yolunda önemli bir adım atacak. Sarı-kırmızılı ekip, Bursaspor’u yenip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un pazartesi günü konuk edeceği Fenerbahçe’ye puan kaybı halinde ligde kalmayı garantileyecek.

Müsabakanın Göztepe’nin galibiyetiyle tamamlanması halinde Akhisarspor’dan sonra lige veda edecek ikinci ekip Bursaspor olacak.

Spor Toto Süper Lig´de kümede kalma yolunda en önemli rakibi Bursaspor´la deplasmanda karşı karşıya gelen Göztepe´de sakatlıkları geçen kanat oyuncusu Serdar Gürler ve golcü Cameron Jerome on birde görev aldı.

Sarı- kırmızılılarda geçen haftaki Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören stoper Reis´in yokluğunda Teknik Direktör Tamer Tuna savunmanın göbeğinde Alpaslan´a şans verdi. Göz-Göz´de henüz iyileşemeyen Yasin, Traore, Hakan, Grillo, Ghilas ve Atakan ise Bursa´ya getirilmedi. Göztepe´de 2016-2017 sezonunda Süper Lig´e çıkan kadroda görev alan forvet Umut Nayir, Bursaspor formasıyla eksi takımına rakip oldu.

STAT TIKLIM TIKLIM

Bursaspor taraftarı, kritik Göztepe maçına yoğun ilgi gösterdi. Maç boyunca Bursa sokaklarında yeşil- beyaz formalarıyla şenlik havası yaşandı.

Hafta içerisinde satışa sunulan biletlerin tamamı tükenirken, yeşil-beyazlı taraftarlar tribünlerdeki yerlerini aldı. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonucunda Bursaspor tribünlerinin büyük bir kısmı maça yeşil renkteki formalarıyla geldi. Bursaspor taraftarı, ısınmaya çıkan takımlarına ise büyük destek verirken, oyuncuları teker teker tribünlere çağırıp bağırlarına bastı.

Tarihi günlerinden birini yaşayan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda yaklaşık 40 bin kişi tribünleri doldurdu.

GÖZTEPELİLER YALNIZ BIRAKMADI

Göztepeli futbolseverler da Bursaspor´a deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Sabah saatlerinde İzmir´de otobüslerle yola çıkan sarı-kırmızılılar kendilerine ayrılan yeri doldurdu. İki takım taraftarı centilmenlik rüzgarları estirdi. Maçtan önce Bursa´nın çeşitli yerlerinde birlikte gezen Bursasporlu ve Göztepeliler stada da beraber geldi.

OTOBÜS KAZA YAPTI

Göztepeliler´i taşıyan bir otobüsün ise Bursa´ya giderken, Balıkesir´de kaza yaptığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre hiçbir taraftarın yaralanmadığı, otobüste sadece maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi. Bursa emniyeti ise il sınırı girişinde Göztepeli taraftarları taşıyan otobüs, minibüs ve özel araçları durdurup detaylı arama gerçekleştirdi.

BAKKAL´DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Bursaspor´da Teknik Direktör Mesut Bakkal, son oynanan Antalyasapor mücadelesinden bir oyuncu değişikliği yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Umut Meraş´ın yerine Iasmin Latovlevici´ye ilk on birde şans verdi. Diafra Sakho, Antalyaspor karşısında olduğu gibi yedek soyunurken, ileri uçta ise Umut Nayir görevlendirildi. Bir süredir sakatlığı bulunan Tunay Torun da teknik ekibin kararıyla 18 kişilik maç kadrosunda yer aldı.

GEÇEN SEZON DA METE KALKAVAN GÖREV ALDI

Maçın hakemi Mete Kalkavan daha önce de, geçtiğimiz sezon Bursa´da oynanan Bursaspor – Göztepe maçını yönetti. Ligin ilk yarısında oynanan bu mücadeleden gol sesi çıkmadı. Kalkavan, bugüne kadar Bursaspor´un 21 maçını yönetirken; yeşil beyazlı ekip 6´şar galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kalkavan, Göztepe´nin ise 7 maçında düdük çaldı. Bu mücadelelerin 5´ini kazanan Göztepe, birer beraberlik ve mağlubiyet aldı.