CANLI YAYIN | Galatasaray Medipol Başakşehir maçı 0-1 (ilk yarı sonucu)

Galatasaray Medipol Başakşehir maçını canlı olarak SKOR’dan takip edebilirsiniz… Spor Toto Süper Lig’in 33.haftasında lider Galatasaray Türk Telekom Arena’da şampiyonluk yolundaki tek rakibi Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Süper Lig’de bitime 1 hafta kala 66 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray ve aynı puana sahip averajla ikinci sırada bulunan Başakşehir şampiyonluk maçına çıktı. Müthiş bir heyecana sahne olacak dev mücadelede 3 puanı alan takım şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde ise şampiyonu son hafta maçları belirleyecek. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği Galatasaray Medipol Başakşehir mücadelesini canlı olarak SKOR’dan dakika dakika takip edebilirsiniz…

İLK YARI 0-1 BAŞAKŞEHİR ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ

28.dakikada Emre Belözoğlu, Donk’un müdahalesi ile yerde kaldı ve sakatlık geçirdi. Daha önce bir pozisyonda da kasığını tutan Emre maça devam edemedi ve yerini Mossoro’ya bıraktı.

Golün ardından ortalık karıştı! Emre Belözoğlu gol sevincinde topu tribünlere doğru vurdu. Bu hareketten sonra tribünlerden atılan cisimler Başakşehirli futbolculara geldi ve saha bir anda karıştı. Çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale etti. O anlarda iki takım futbolcuları da birbirine girdi. Adebayor ve İsmail Çipe yaşadıkları itişmenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

GOOOL! 17.dakikada Başakşehir Bajic ile golü buldu. Elia soldan taşıdığı topu içeriye müthiş ortaladı. İyi zamanlama ile yükselip kafayı vuran Bajic topu ağlara gönderdi.

15.dakikada Galatasaray Diagne ile inanılmaz bir gol kaçırdı. Ceza sahası içinde Başakşehirli futbolculardan seken topu önünde bulan Diagne çok net fırsatta topa doğru vuruşu yapamadı.

10.dakikada Muslera’nın degajı kısa düşüp Bajic’in önünde kaldı. Müthiş bir hata yapan Muslera bir anda Bajic ile karşı karşıya kaldı. Ancak mutlak gol şansında Bajic topu Muslera’ya nişanladı ve inanılmaz bir gol kaçtı.

İŞTE İLK 11’LER:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan, Emre, Visca, İrfan Can, Elia, Bajic

GALATASARAY MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan ve Cüneyt Çakır’ın yönettiği karşılaşma saat 19:00’da başladı. Dev maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibini SKOR’dan dakika dakika takip edebililirsiniz.

GALATASARAY MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

GALATASARAY AVERAJLA ÖNDE

Galatasaray, Süper Lig’de genel averajla rakibine üstün durumda. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti Müsabakayı kazanan takım, ikili averajda öne geçecek ve şampiyonluk kupasının sahibi olacak. Karşılaşmanın berabere sonuçlanması ve son haftada da eşitliğin bozulmaması durumunda genel averaja bakılacak.

Nagatomo`nun minik oğlu maça Atatürk tişörtüyle geldi Galatasaray Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kırmızılı tribünlerde çok dikkat çeken bir detay vardı. Galatasaray`ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo`nun minik oğlu stada 19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı nedeniyle Atatürk tişörtüyle geldi. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY DEV MAÇA COŞKUYLA UĞURLANDI

Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda Medipol Başakşehir’i ağırlayacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nden ayrıldı. Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadele öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, yolculuk öncesi takımlarına meşaleler eşliğinde tezahüratlarla destek verdi. Takım otobüsü, taraftarlarının sevgi gösterileri eşliğinde tesislerden çıkarak stada doğru yola çıktı.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Galatasaray’da geçtiğimiz hafta Rize deplasmanında ayağı kırılan Emre Akbaba kadroda yer almazken, Kostas Mitroglou’nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Başakşehir’de ise Alexandu Epureanu sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

EMRE BELÖZOĞLU SAHADA

Maç öncesi en çok merak edilen konulardan biri de turuncu mavililerin başarılı kaptanı Emre Belözoğlu’nun mücadelede oynayıp oynamayacağıydı… Kritik mücadelede Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu’nun kadroya alındığı belirtildi. 38 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a karşı sahaya çıktı.

3 MİLYON TL DAHA PRİM

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Akhisarspor maçlarına 7 milyon TL prim veren Galatasaray yönetimi, bugün Başakşehir’i mağlup etmeleri halinde sarı-kırmızılı oyunculara 3 milyon TL daha ödeme yapacak ve çifte şampiyonluğun ödülü 10 milyon TL olacak.

BAŞAKŞEHİR’DEN İMALI PAYLAŞIM!

Galatasaray maçı öncesi Medipol Başakşehir’den maç öncesinde Twitter’dan bir mesaj geldi. 10.05’te yapılan paylaşımda, “Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık…” ifadelerine yer verildi.

Galatasaray`dan Başakşehir maçına saatler kala olay Ali Palabıyık paylaşımı Süper Lig`in 33. haftasında oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçıyla sezonun şampiyonu belli olacak. Kritik maç öncesinde mücadelenin VAR hakemi Ali Palabıyık olurken sarı kırmızılı kulüpten olay yaratan bir paylaşım geldi. İlgili Haberi Oku

Başakşehir`den Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım! Spor Toto Süper Lig`i 33. haftasında oynanacak Galatasaray Başakşehir maçı öncesi Başakşehir sosyal medya hesabından `Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık...` paylaşımı yapıldı. İlgili Haberi Oku

REKORU 36 MAÇA ÇIKARACAK

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında puan alması halinde sahasında yenilmezlik rekorunu kıracak. Türk Telekom Stadı’nda son 35 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmeme rekorunu, 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde egale etmişti. Süper Lig’de 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 35 maçta rakiplerine mağlup olmayan Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında puanla ayrılması halinde rekorunu 36 maça çıkartacak.

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