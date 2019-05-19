CANLI | 3.’lük maçında son periyot!

FENERBAHÇE 63-74 REAL MADRID

1. PERİYOT: 16-24 2. PERİYOT: 24-12

3. PERİYOT: 23-31

İspanya’da düzenlenen Euroleague Final Four’unda Fenerbahçe Beko ile Real Madrid 3.’lük maçına çıkıyor. Anadolu Efes’e yenilen sarı-lacivertliler ile CSKA Moskova’ya mağlup olan İspanyol ekibi, Final Four’u teselli ile kapatmak istiyor. Maç saat 18.30’da başladı. Son 3 senenin finalisti sarı-lacivertliler, 2016-2017’de şampiyon oldu. 2014-2015’te ise 4. oldu.

Final Four’da Anadolu Efes’in CSKA Moskova ile oynayacağı final karşılaşması da 21.30’da başlayacak.