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Son Dakika: Dev maçta ilk yarıda tek gol!
CANLI | 3.’lük maçında son periyot!
Euroleague

CANLI | 3.’lük maçında son periyot!

Euroleague Final Four'unda bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'e yenilen Fenerbahçe Beko, Real Madrid ile 3.'lük maçında... Mücadeleyi anbean olarak SKOR'dan takip edebilirsiniz. İlk yarı Fenerbahçe'nin 40-38'lik üstünlüğüyle geçildi. Maçta dördüncü çeyrek oynanıyor.

19 Mayıs 2019 18:28

FENERBAHÇE 63-74 REAL MADRID

1. PERİYOT: 16-24 2. PERİYOT: 24-12

3. PERİYOT: 23-31

İspanya’da düzenlenen Euroleague Final Four’unda Fenerbahçe Beko ile Real Madrid 3.’lük maçına çıkıyor. Anadolu Efes’e yenilen sarı-lacivertliler ile CSKA Moskova’ya mağlup olan İspanyol ekibi, Final Four’u teselli ile kapatmak istiyor. Maç saat 18.30’da başladı. Son 3 senenin finalisti sarı-lacivertliler, 2016-2017’de şampiyon oldu. 2014-2015’te ise 4. oldu.

Final Four’da Anadolu Efes’in CSKA Moskova ile oynayacağı final karşılaşması da 21.30’da başlayacak.

Son güncelleme 19:58 | 19 Mayıs 2019
euroleague Fenerbahçe Beko Real Madrid
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33 17 60
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