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Son Dakika: Dev maçta ilk yarıda tek gol!
Bursaspor’da 3 kritik oyuncu sezonu kapadı!
Bursaspor

Bursaspor’da 3 kritik oyuncu sezonu kapadı!

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye karşı yaşadığı puan kaybıyla ligde kalma umutlarını son haftaya bırakan Bursaspor'da 3 oyuncu kart cezası nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

19 Mayıs 2019 19:06

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü hafta kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, haftaya bir puan önünde giren Göztepe’yi sahasında ağırlarken, maçtan golsüz eşitlikle ayrıldı. Böylelikle ligde kalma umutlarını son haftaya bırakan yeşil-beyazlı ekipte puan kaybının üzüntüsü yaşanırken, 3 oyuncu da sezonu kapadı.

Göztepe maçına kart sınırında çıkan Ertuğrul Ersoy, Allano Lima ve Aurelien Chedjou gördükleri sarı kartlar nedeniyle ligin son haftasında deplasmanda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor karşısında cezalı duruma düştü. Kart sınırındaki diğer oyuncular Aytaç Kara, Tunay Torun ve Iasmin Latovlevici ise maçı kart görmeden tamamladı. 19 Mayıs 2019 MAÇ SONUCU | Bursaspor 0-0 Göztepe | Süper Lig 33. hafta Spor Toto Süper Lig 33. haftasında Bursaspor sahasında Göztepe`yi ağırladı. Kümede kalma savaşı veren iki takımın mücadelesi 0-0 sona ererken konuk ekip Göztepe`nin iki golü `VAR` kararıyla iptal edilirken İzmir temsilcisi bir de penaltı kaçırdı. Bu sonuçla kümede kalma savaşı son haftaya kaldı. İşte maçtan detaylar... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:06 | 19 Mayıs 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
33 20 69
2 Galatasaray
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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