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Başakşehir’den Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!
Medipol Başakşehir

Başakşehir’den Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!

Spor Toto Süper Lig'i 33. haftasında oynanacak Galatasaray Başakşehir maçı öncesi Başakşehir sosyal medya hesabından 'Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık...' paylaşımı yapıldı.

19 Mayıs 2019 10:15

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir’i konuk edecek.

Süper Lig’de haftaya 66 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan rakibiyle oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Başakşehir de Türk Telekom’da kazanma durumunda şampiyon olacak.

Medipol Başakşehir’den maç öncesinde Twitter’dan bir mesaj geldi. 10.05’te Atılan tvitte, “Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık…” ifadelerine yer verildi

İşte Başakşehir’in paylaşımı…

18 Mayıs 2019 Süper Lig`de düğüm çözülüyor! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig`de dananın kuyruğu 33. haftada oynanacak Galatasaray Başakşehir maçı ile kopuyor. Galatasaray kendisiyle aynı puanda olan rakibi Medipol Başakşehir`i Türk Telekom Stadı`nda ağırlayacak. Ligin son iki haftasına eşit puanla giren iki güçlü rakibin mücadelesinde kazanan haftayı lider tamamlayacak. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:24 | 19 Mayıs 2019
Başakşehir galatasaray sosyal medya twitter
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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