Anadolu Efes THY Euroleague’de tarih yazma peşinde!

İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinde Fernando Buesa Arena’da düzenlenen Dörtlü Final’in ilk maçında Fenerbahçe Beko’yu 92-73 yenerek finale çıkan lacivert-beyazlı takım, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti.

Tarihinde 1999-2000’de FIBA Euroleague ve 2000-2001’de Suprolig’de Dörtlü Final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlılar, bu iki organizasyonda da finali görememiş ve üçüncü olmuştu.

Euroleague’de ilk kez final oynayacak Anadolu Efes, kupayı alması durumunda bu başarıyı yakalayan ikinci Türk takımı olacak. Türkiye’de, 2017 yılında Fenerbahçe bu kupayı elde etmişti.

HEDEF 23 YIL SONRA İKİNCİ KUPA

Lacivert-beyazlılar, kulüp tarihinde ikinci Avrupa kupasını 23 yıl sonra müzesine götürmek istiyor.

Euroleague’in gediklisi olan Anadolu Efes, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 1996’da Avrupa Radivoj Koraç Kupası’nı kazanarak büyük bir başarı yakalamıştı.

Anadolu Efes, 23 yıl sonra bu sefer Avrupa’nın en büyük kupasını kazanmak için parkeye çıkacak.

Ergin Ataman: Golden State Warrios gibi oynuyoruz Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague finalinde CSKA Moskova ile oynayacakları maç öncesi Larkin ile basının karşısına geçti. İlgili Haberi Oku

ATAMAN KOLEKSİYONUNU TAMAMLAMAYA ÇALIŞACAK

Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, Euroleague’i kazanarak kendi tabiriyle “kupa koleksiyonunu” tamamlamak istiyor.

Daha önce Avrupa’da yarıştığı FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge Kupası ve ULEB Avrupa Kupası’nı kazanan Ataman’ın tek eksiği THY Euroleague Kupası.

Avrupa’da 4. kupasını kazanmayı hedefleyen Ataman, İtalya’nın Montepaschi Siena takımıyla 2002’de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012’de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016’da ULEB Avrupa Kupası’nı elde etmişti.

Anadolu Efes, kupayı kazanması durumunda ise Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası’nı hem de THY Euroleague’i kazanan 3. başantrenör unvanını alacak.

Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis: `Türk takımlarına karşı kazanma istatistiğim yüzde 100` THY Euroleague Final Four finalinde Anadolu Efes`le karşılaşacak olan CSKA Moskova`nın Başantrenörü Dimitris Itoudis, Türk takımlarına karşı finalde kazama istatistiğim yüzde yüz ifadelerini kullandı İlgili Haberi Oku

AVRUPA’DA 10. KUPA İÇİN PARKEDE

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye’ye 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa’nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını kazanması halinde, Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atacak.

Türkiye ilk Euroleague zaferini 2017’de Fenerbahçe’yle yaşadı. Türkiye’ye daha önce Anadolu Efes 1996’da Koraç Kupası’nı, Beşiktaş 2012’de FIBA Eurochallenge Kupası’nı getirdi. ULEB Avrupa Kupası’nı ise Galatasaray Odeabank 2015-2016, Darüşşafaka ise 2017-2018’de Türkiye’ye getirdi.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018’de FIBA Avrupa Kupası’nı, 2014’te ise FIBA Euroleague Kupası’nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018’de FIBA Avrupa Kupası’nı Türkiye’ye kazandırdı.

CSKA MOSKOVA 8. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

Son 17 sezonun 16’sında Dörtlü Final’de mücadele eden CSKA Moskova, Euroleague’de 8. şampiyonluğunu istiyor.

Rus temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasında 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016’da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Son olarak 2016’da Almanya’nın başkenti Berlin’de Fenerbahçe’yi finalde yenerek kupaya uzanan CSKA, yine bir Türk takımını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak.

ANADOLU EFES, CSKA’YI 6 YILDIR YENEMİYOR

Anadolu Efes, CSKA Moskova’yı 6 yıldır mağlup edemiyor.

Rus rakibi karşısında son galibiyetini 22 Şubat 2013’te alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 8 maçı da kaybetti. Euroleague tarihinde 20 kez karşılaşan iki takım arasındaki rekabette galibiyet sayılarında CSKA Moskova’nın 17-3 üstünlüğü bulunuyor.

ITOUDIS’IN ATAMAN’A ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis’in, Ergin Ataman’a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Itoudis, Banvit ve CSKA Moskova’nın başında, Galatasaray ve Anadolu Efes’i çalıştıran Ergin Ataman’a karşı çıktığı 11 maçın 8’ini kazandı.

İkilinin çalıştırdığı ekiplerin THY Euroleague’de oynadığı 5 maçta da Itoudis, Ataman’a galibiyet şansı vermedi.