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Anadolu Efes CSKA Moskova final maçı saat kaçta? Euroleague maçı hangi kanalda?
Euroleague

Anadolu Efes CSKA Moskova final maçı saat kaçta? Euroleague maçı hangi kanalda?

Efes Euroleague final maçında CSKA Moskova karşısına çıkıyor. Final Four'da Fenerbahçe'yi eleme başarısı gösterden mavi beyazlar tarihinde ilk kez finale çıkma başarısı gösterdi. Turnuva tarihinin en başarılı takımı olan CSKA tekrar kupayı kazanmak istiyor. Peki, Efes CSKA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Mayıs 2019 18:31

Euroleague’de finalin adı Anadolu Efes CSKA oldu. Bu sezon gösterdiği performansla güçlü rakipleri elemeyi başaran, son olarak da Final Four’da Fenerbahçe Beko’yu geçen Efes finalde CSKA Moskova’yı yenerek tarihinde ilk kez kupayı kazanmak istiyor. Tüm basket severlerin ekran başında olacağı mücadeleyi heyecanla bekliyor. Peki, Efes CSKA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EFES CSKA MOSKOVA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes CSKA Moskova finali 19 Mayıs Pazar günü 21.30'da oynanacak. Real Madrid de aynı gün Fenerbahçe Beko'yla üçüncülük maçına T18.30'da çıkacak. Mücadeleler beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

LARKİN VE MİCİC’DEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Anadolu Efes'in kısa oyuncuları Shane Larkin ile Vasilije Micic, müthiş bir performans göstererek takımlarını finale taşıdı. Takımlarının attığı 92 sayının 55'ini kaydeden ikili, maç sonu da büyük bir coşku yaşadı. Larkin 30, Micic ise 25 kaydetti.

Son güncelleme 18:31 | 19 Mayıs 2019
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