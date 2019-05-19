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Anadolu Efes CSKA Moskova canlı izle! CANLI YAYIN: Efes Euroleague final maçında…
Euroleague

Anadolu Efes CSKA Moskova canlı izle! CANLI YAYIN: Efes Euroleague final maçında…

Anadolu Efes CSKA Moskova Euroleague Final maçı için karşı karşıya geliyor. Tarihinden ilk kez finale çıkan Efes sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyon olmak istiyor. Tarihi mücadeleyi merak eden basket severler için haberimizin karşılaşmanın tüm detayları, Bein Sports canlı yayın ve Anadolu Efes CSKA maçı canlı izle bağlantısı bulunuyor.

19 Mayıs 2019 21:20

Türkiye liginde kıyasıya bir rekabet içerisinde olduğu Fenerbahçe’yi Final Four’da eleyerek finale yükselen Anadolu Efes Euroleague final maçında CSKA Moskova takımıyla mücadele edecek. Bu heyecanı yaşamak isteyen basket severler ise Anadolu Efes CSKA maçı hangi kanalda merak ediyor. İspanya'da oynanacak maç Bein Sports’ta canlı yayınlanacak. CSKA Moskova Anadolu Efes maçı canlı yayını aşağıda yer alıyor.

CSKA MOSKOVA ANADOLU EFES CANLI İZLE

EFES CSKA MOSKOVA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes CSKA Moskova finali 19 Mayıs Pazar günü 21.30’da oynanacak. Real Madrid de aynı gün Fenerbahçe Beko’yla üçüncülük maçına T18.30’da çıkacak. Mücadeleler beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

LARKİN VE MİCİC'DEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Anadolu Efes’in kısa oyuncuları Shane Larkin ile Vasilije Micic, müthiş bir performans göstererek takımlarını finale taşıdı. Takımlarının attığı 92 sayının 55’ini kaydeden ikili, maç sonu da büyük bir coşku yaşadı. Larkin 30, Micic ise 25 kaydetti.

Son güncelleme 21:20 | 19 Mayıs 2019
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OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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