Anadolu Efes CSKA Moskova canlı izle! CANLI YAYIN: Efes Euroleague final maçında…

Türkiye liginde kıyasıya bir rekabet içerisinde olduğu Fenerbahçe’yi Final Four’da eleyerek finale yükselen Anadolu Efes Euroleague final maçında CSKA Moskova takımıyla mücadele edecek. Bu heyecanı yaşamak isteyen basket severler ise Anadolu Efes CSKA maçı hangi kanalda merak ediyor. İspanya'da oynanacak maç Bein Sports’ta canlı yayınlanacak. CSKA Moskova Anadolu Efes maçı canlı yayını aşağıda yer alıyor.

CSKA MOSKOVA ANADOLU EFES CANLI İZLE

EFES CSKA MOSKOVA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes CSKA Moskova finali 19 Mayıs Pazar günü 21.30’da oynanacak. Real Madrid de aynı gün Fenerbahçe Beko’yla üçüncülük maçına T18.30’da çıkacak. Mücadeleler beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

LARKİN VE MİCİC'DEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Anadolu Efes’in kısa oyuncuları Shane Larkin ile Vasilije Micic, müthiş bir performans göstererek takımlarını finale taşıdı. Takımlarının attığı 92 sayının 55’ini kaydeden ikili, maç sonu da büyük bir coşku yaşadı. Larkin 30, Micic ise 25 kaydetti.