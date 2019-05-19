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Adebayor yaşananları anlattı: Fatih Terim bizim yedek kulübesine geldi
Medipol Başakşehir

Adebayor yaşananları anlattı: Fatih Terim bizim yedek kulübesine geldi

Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Adebayor, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yedek kaleci İsmail Çipe ile yedek kulübesinde yaşanan gerilim hakkında konuştu.

19 Mayıs 2019 23:31

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden Medipol Başakşehir’in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, attıkları golden sonra çıkan kargaşada sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim’i sakinleştirmeye çalıştığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Adebayor, hayatı boyunca fair play’e önem verdiğinin altını çizerek, “Fatih Terim bizim yedek kulübesine geldi, Robinho ile bir tartışma yaşadılar. Fatih Terim’i durdurmaya çalıştım. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin o bir futbol adamı ve ona sakinleşmesi gerektiğini söylemeye çalışıyordum. Bunu televizyonda da görürsünüz. Galatasaray’ın yedek kalecisi gelip beni itti. Futbolda her zaman fair play’e uygun davranacağıma söz vermiştim ve kariyerim boyunca fair play içinde kalacağım. Şampiyonluğa çok yakındık. Yalnızca 45 dakika kalmıştı. Galatasaray’ı tebrik ederim. Alanya maçında 3 puan almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

19 Mayıs 2019 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`den şampiyonluk sonrası ilk sözler! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 22. şampiyonluk sonrası GS TV yayınında konuştu. Terim, Basınla, sosyal medya ile camia içindeki muhaliflerle, dışarıdaki düşmanlarla, sakatlarla, bunların hepsiyle uğraşmak kolay değil. Kaybettiğimizde baskı olmayan, maddi sorunları olmayan bir yerde çalışmıyoruz dedi. İlgili Haberi Oku

Togolu futbolcu, “Gelecek sezon da Medipol Başakşehir’de olacak mısın?” sorusuna ise “Bilmiyorum. Bu gece eve gidip uyuyacağım. Ailemle konuşacağım ve sonra bir karar vereceğim. Her şey mümkün, bu futbol. Başakşehir bana çok şey kattı. Bu kulüpte oynadığım için çok mutluyum. Belki bu son maçımdır, belki değil. Bunu gelecek gösterecek. Günün sonunda herkes benim mutlu bir insan olduğumu bilir” cevabını verdi.

Son güncelleme 23:31 | 19 Mayıs 2019
adebayor fatih terim galatasaray Medipol Başakşehir
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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