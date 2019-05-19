Abdurrahim Albayrak: Ağladığım çok geceler oldu

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Abdurrahim Albayrak, Galatasaray’ın şampiyonluğunun tüm camiaya hayırlı olmasını dilerken “Zorlu bir süreçten geçtik. Hiç uyumadığım geceler oldu. Çok ağladığım geceler oldu. Çünkü çok yüklendiler. Ama sonunda şampiyon olduk” ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak, özellikle transfer döneminde yönetime çok yüklenildiğinin altını çizerken “Bize bugünleri yaşatan camiama teşekkür ediyorum. Futbolcu kardeşlerime, taraftarlarımıza, yönetim kurulumuzdaki tüm herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreçten geçtik. Hiç uyumadığım geceler oldu. Çok ağladığım geceler oldu. Çünkü çok yüklendiler. ‘Transfer nerede?’ dediler. Ama biz hep ‘Şampiyon olacağız’ dedik. ‘Bize inanın’ dedik. Sonunda da şampiyon olduk. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`den şampiyonluk sonrası ilk sözler! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 22. şampiyonluk sonrası GS TV yayınında konuştu. Terim, Basınla, sosyal medya ile camia içindeki muhaliflerle, dışarıdaki düşmanlarla, sakatlarla, bunların hepsiyle uğraşmak kolay değil. Kaybettiğimizde baskı olmayan, maddi sorunları olmayan bir yerde çalışmıyoruz dedi. İlgili Haberi Oku

Galatasaray’ın ligin ilk devresinde Medipol Başakşehir ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maç öncesi soyunma odasına indiğini hatırlatan Abdurrahim Albayrak “Herkes bizden umudu kesmişti. Soyunma odasında bir konuşma yaptım. Alkış kıyamet koptu. Bunları söylediğim zaman kendi içimizdeki arkadaşlarımız beni eleştirmişti. Biz deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kalmasaydık işimiz daha da zor olacaktı. Bir tecrübeye dayanarak konuşuyoruz. 6 kez yönetim kurulundaydım ve 6. kez şampiyon olduk. Bir kez daha şampiyonluğa ulaştık” şeklinde konuştu.

Galatasaray şampiyon oldu... Kasasını doldurdu Spor Toto Süper Lig`in 33. haftasında Medipol Başakşehir`i 2-1 yenen Galatasaray, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla kasasını da doldurmuş oldu. İlgili Haberi Oku

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray’ın Medipol Başakşehir karşısında iki golünün sayılmaması ile ilgili “İptal edilen gollerimizden birinin sayılması gerektiğini düşünüyorum. Cünyet Çakır bizim en başarılı, en önemli hakemimiz. Cüneyt Çakır’a bir şey söylemeye lüzum görmüyorum” yorumunda bulundu.