Zlatan Ibrahimovic, MLS’ten ceza aldı

Geçen hafta MLS’te oynanan LA Galaxy-New York City karşılaşmasında Zlatan Ibrahimovic, rakip kaleci Sean Johnson’ın tahriğine dayanamadı ve ceza gördü!
2-0 yenildikleri mücadelenin 86. dakikasında Galaxy’nin kaçırdığı pozisyon sonrasında New York kalecisi Johnson, İsveçli yıldıza temasta bulundu. Hırçınlığıyla bilinen Ibrahimovic de rakibinin boğazını sıkarak ikisi birlikte yere düştü.
Bu sezon 10 maçta 9 gol atan İsveçli yıldız, Colorado Rapids ve Orlando City maçlarında takımını yalnız bırakacak.
Por esta falta acontecida el pasado sábado 11 de mayo en el encuentro vs. @NYCFC, Zlatan Ibrahimovic ha sido suspendido dos juegos, además deberá pagar una multa cuyo monto no fue revelado. #LAGalaxy #MLS pic.twitter.com/uAk6FcUZpJ
— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) 17 Mayıs 2019