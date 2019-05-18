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Zlatan Ibrahimovic, MLS’ten ceza aldı
Dünyadan Futbol

Zlatan Ibrahimovic, MLS’ten ceza aldı

LA Galaxy'nin New York City'ye sahasında 2-0 yenildiği maçta Zlatan Ibrahimovic'in rakip kaleciye yaptığı hareket sonrasında MLS disiplin komitesi 2 maç ceza verdi.

SKOR DIŞ HABER 18 Mayıs 2019 10:40

Geçen hafta MLS’te oynanan LA Galaxy-New York City karşılaşmasında Zlatan Ibrahimovic, rakip kaleci Sean Johnson’ın tahriğine dayanamadı ve ceza gördü!

2-0 yenildikleri mücadelenin 86. dakikasında Galaxy’nin kaçırdığı pozisyon sonrasında New York kalecisi Johnson, İsveçli yıldıza temasta bulundu. Hırçınlığıyla bilinen Ibrahimovic de rakibinin boğazını sıkarak ikisi birlikte yere düştü.

Bu sezon 10 maçta 9 gol atan İsveçli yıldız, Colorado Rapids ve Orlando City maçlarında takımını yalnız bırakacak.

Son güncelleme 12:12 | 18 Mayıs 2019
la galaxy mls new york city Zlatan Ibrahimovic
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