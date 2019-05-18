‘Oğlunla tekrar yürüyebilirsen mutlu ol’ demişlerdi! Cazorla’dan büyük geri dönüş

Arsenal’da forma giydiği dönemde sakatlanan ve 2016 yılında yaşadığı sakatlık nedeniyle aşil tendonundan 8 ameliyat olan Santi Cazorla, azmin ve çalışmanın karşılığını aldı.

Ayak bileğinden ameliyat edildikten sonra kolundan parça alınıp, kangren olan bölgeye nakil yapılan İspanyol futbolcu, zorlu günlerin ardından Villarreal’deki performansıyla 4 yıl sonra İspanya Milli Takımı’na seçildi.

Doktorların, “Eğer bahçede oğlunla tekrar yürüyebilirsen, mutlu ol” dediği 34 yaşındaki oyuncu, 3 Kasım 2017’da İspanyol Marca gazetesine özel röportaj vermiş ve ameliyat izlerini paylaşmıştı.

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Cazorla, 2018 yılının Ağustos ayında ise eski kulübü Villarreal’e imza attı. Kötü günlerin ardından çıktığı ilk sezonunda 45 maça çıkan 7 gol atıp 11 asist yapan orta saha oyuncusu, ödülünü almayı da bildi!

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique’nin aday kadrosunda yer alan Cazorla, neler hissettiğini açıkladı. Tecrübeli oyuncu, milli takıma seçildiğini takım arkadaşlarının söylediğini belirterek, “İdmandan sonra adımı söyleyenleri duydum ama nedenini anlamadım. Sonra tebrik etmeye başladılar, sonra nedenini anladım. Hala inanamıyorum. Bütün acılarımı dindirdi, zor zamanımda yanımda olanlara minnettarım” dedi.

Cazorla, İspanya Milli Takımı’nın Euro 2008’de yaşadığı şampiyonlukta kadroda yer alıyordu. Boğalar, EURO 2020 Elemeleri’nde Faroe Adaları ve İsveç ile karşılaşacak.