Ünal Karaman: Geldiğimiz nokta başarının üstü!

Spor Toto Süper Lig’in 33.haftasında Beşiktaş’ı Medical Park Stadı’nda 2-1 mağlup ederek 60 puana yükselen ve üçüncülük iddiasını sürdüren Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Karaman’ın açıklamaları…

‘BİZ FIRSATLARA ODAKLANDIK’

“Türk spor kamuoyu, yaşadığımız tüm zorlukların farkında. Değerli başkanımız nezdinde yönetim kurulu üyelerimiz zorluklar yaşadılar. Biz zorlukların sunduğu imkanlara ve fırsatlara odaklandık. Aslan payını oyuncularıma veriyorum.”

‘MAZERET OLARAK SUNMADIK’

“Oyuncularımın hepsi samimi duygular içinde. Onlar istememiş olsa biz başaramazdık bunları. Gelinen nokta benim nazarımda başarının üstü. Zaman zaman altyapıdan oyuncularla kadromuzu tamamladık, bizler ve oyuncular bunu hiçbir zaman mazeret olarak sunmadık.”

’13-14 OYUNCUYLA İDMAN YAPTIK’

“Bana göre bu sezon geldiğimiz nokta başarının üstü. Kolay değil, zorluktan geliyorsunuz. Yeri geldi 13-14 oyuncuyla idmana çıktık ama sahada oynayan oyuncularımız bunu hiçbir zaman mazeret olarak sunmadık. İkinci aslan payı taraftarın. Sezon boyu her zorluk içinde bizi desteklediler. Bugün veda maçı gibiydi, sağ olsunlar, son iç saha maçıydı çünkü. Evlerine mutlu gittiler, hepsine teşekkür ediyorum tek tek.”