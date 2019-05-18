Trabzonspor’un UEFA gelirlerinin yarısına el koyulacak

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı (CFCB) tarafından dün akşam itibari ile kulübümüze gönderilen karar kulübümüz ile CFCB arasında Mayıs 2016 döneminde yapılan sulh anlaşmasının sonuçlarını kapsamaktadır. Buna göre Mayıs 2016 döneminde yapılan sulh anlaşması gereğince; Mayıs 2016 döneminde 20 milyon EURO denk hesap açığı verilmesi gerekirken 29,128 milyon EURO, Mayıs 2017 döneminde 10 milyon EURO denk hesap açığı verilmesi gerekirken 20,471 milyon EURO ve Mayıs 2018 döneminde 5 milyon EURO denk hesap açığı verilmesi gerekirken 51,023 milyon Euro denk hesap açıkları gerçekleşmiş, taahhüt edilen tutarların üzerinde denk hesap açığı verilmiştir.

Bu nedenlerden ötürü olması kulübümüz şartlı olarak disiplin yaptırımı önerisiyle CFCB Yargı Dairesine sevk edilmiştir. Aşağıda açıklanan şartların gerçekleşmesi halinde, sadece katılacağımız ilk UEFA turnuvası gelirlerimizin yüzde ellisine el konulması şartı ile turnuvalara katılmamıza karar verilmesi CFCB tarafından yargı dairesine önerilmiştir” denildi.

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MALİ KISITLAMA ŞART KOYULDU

Kulüpten yapılan açıklamadaki söz konusu şartlar ise şu şekilde belirtildi:

“Kamuoyunun da malumu olduğu üzere TFF-BDDK ve Kulüpler Birliği ortaklığında yürütülen borç yapılandırma çalışmasının Haziran 2019 dönemi içerisinde sonuçlandırılmış olması. TFF’nin mali izleme düzenlemelerini Haziran 2019 sonuna kadar sonuçlandırmış olması. Kulübümüzün 31 Mayıs 2019 itibarı ile denk hesap sonucunun en fazla 5 milyon Euro açık vermesi. Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmemesi halinde, önümüzdeki 2 sezon içerisinde katılım hakkı elde edeceğimiz UEFA turnuvalarının ilkinden ihraç edilmemiz önerilmiştir. İlgili kararda ayrıca, CFCB Yargı Dairesine kulübümüz hakkında yazılan yazıda yeni yönetim kurulunun yapmış olduğu; Futbolcu sözleşmelerinin maliyetlerinin ciddi oranda azaltılması, altyapıya önem verilmesi, transfer harcamalarının sınırlandırılması ve azaltılması, transfer gelirlerinin arttırılması, sermaye artırımı gibi sıralanan olumlu icraatlar da ayrıntılı olarak belirtilerek, Yargı Dairesinin karar aşamasında bu hususları dikkate alması CFCB tarafından önerilmiştir.”