Trabzonspor Beşiktaş özet! TS BJK maçı skorunu Yusuf Yazıcı’nın enfes golü belirledi (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig’in 33. hafta maçı Trabzonspor Beşiktaş mücadelesine sahne oldu. Trabzonspor’un Beşiktaş 2-1 yenmeyi başardığı maçın ardından bordo mavililer ligi 3. bitirme şansını devam ettirirken, Beşiktaş ise bitime 1 hafta kala şampiyonluk şansını matematiksel olarak kaybetti. Trabzonspor 53.dakikada Novak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 74'te Shinji Kagawa'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. 77'de Yusuf Yazıcı muhteşem bir golle takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. İşte mücadeleyi kaçıranlar için Trabzonspor Beşiktaş özeti…

TRABZONSPOR ÖZET İZLE

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Rodallega.

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Güven, Ljajic, Quaresma, Burak.