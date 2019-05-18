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Trabzonspor Beşiktaş özet! TS BJK maçı skorunu Yusuf Yazıcı’nın enfes golü belirledi (MAÇ ÖZETİ)
Trabzonspor

Trabzonspor Beşiktaş özet! TS BJK maçı skorunu Yusuf Yazıcı’nın enfes golü belirledi (MAÇ ÖZETİ)

Sezonun son derbisinde karşı karşıya gelen Trabzonspor Beşiktaş maçında gülen taraf 2-1'lik skorla bordo mavililer oldu. Trabzon'un 1-0 öne geçtiği, BJK'nin 1-1'i yakaladığı maçta skor belirleyen isim enfes golü ise Yusuf Yazıcı oldu. İşte Trabzospor Beşiktaş özetİ...

18 Mayıs 2019 20:59

Süper Lig’in 33. hafta maçı Trabzonspor Beşiktaş mücadelesine sahne oldu. Trabzonspor’un Beşiktaş 2-1 yenmeyi başardığı maçın ardından bordo mavililer ligi 3. bitirme şansını devam ettirirken, Beşiktaş ise bitime 1 hafta kala şampiyonluk şansını matematiksel olarak kaybetti. Trabzonspor 53.dakikada Novak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 74'te Shinji Kagawa'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. 77'de Yusuf Yazıcı muhteşem bir golle takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. İşte mücadeleyi kaçıranlar için Trabzonspor Beşiktaş özeti…

TRABZONSPOR ÖZET İZLE

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Rodallega.

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Güven, Ljajic, Quaresma, Burak.

Son güncelleme 20:59 | 18 Mayıs 2019
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2 Istanbul Basaksehir
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3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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