Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi tüm detaylar!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde 62 puan toplayan siyah-beyazlı takım, üçüncü sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 57 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Beşiktaş, karşılaşmada rakibine mağlup olmazsa ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyecek.

Siyah-beyazlı ekip Trabzonspor’u yenerse, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçından çıkacak olası bir beraberlik halinde şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyacak.

İki takım sezonun ilk yarısında Vodafone Park’taki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.

TRABZONSPOR SON HAFTAYA TAŞIMAK İSTİYOR

Ligde 57 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, 62 puanla bir basamak üstündeki Beşiktaş’ı yenerek, üçüncülük şansını son haftaya taşımayı hedefliyor.

Son oynadığı 10 lig karşılaşmasında 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak puan serisini de sürdürmek istiyor.

Bordo-mavililerde uzun süreli sakatlığı devam eden Ogenyi Onazi’nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak

BURAK YILMAZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

İki takım arasındaki karşılaşma Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz için ayrı bir anlam taşıyacak.

Burak, siyah-beyazlı formayla, yaklaşık 4 sezon formasını giydiği Trabzonspor’a karşı gol arayacak.

Sezon başında Trabzonspor kadrosunda yer alan ve 7 lig maçında 5 gol atan Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla da 14 karşılaşmada fileleri 11 kez havalandırdı.

Burak Yılmaz, Trabzonspor filelerini havalandırarak Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarındaki suskunluğunu da sonlandırmaya çalışacak.

GÖKHAN VE DORUKHAN YOK

Siyah-beyazlı takımın Trabzonspor kadrosuna Gary Medel dahil edilirken, Gökhan Gönül ile Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, kadroda şu oyunculara yer verdi:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Gary Medel, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Necip Uysal, Enzo Roco, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Shinji Kagawa, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Cyle Larin, Güven Yalçın, Burak Yılmaz, Mustafa Pektemek.

BEŞİKTAŞ’TA 5 OYUNCU KART SINIRINDA

Beşiktaş’ta, Trabzonspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens kart görürse, sezonun son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Henüz takıma dahil olmayan Gökhan Gönül de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Trabzon’da yapacakları maçla 128. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor’un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973’te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 127 karşılaşmanın 53’ünü Beşiktaş, 43’ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 175 golüne, bordo-mavililer 137 golle karşılık verdi.

KARTAL SON 14 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig’de yaptığı son 14 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 14 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor söz konusu dönemdeki tek galibiyetini 22 Ağustos 2015’te İstanbul’da 2-1’lik skorla alırken, rakibiyle yaptığı son 11 lig maçında kalesini gole kapatamadı.

LİGDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 4 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 91 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş’ın attığı 130 gole, Trabzonspor 99 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

TRABZON’DAKİ LİG MAÇLIAR

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

İki takım lig maçlarında Trabzon’da 44 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 21, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.

42’si Hüseyin Avni Aker Stadı, 2’si Medical Park Stadı’ndaki lig maçlarında Trabzonspor 60, Beşiktaş ise 55 gol attı.

Geçen sezon Trabzon’da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon’da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir’de oynandı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi.

TRABZONSPOR EVİNDE SON 6 MAÇI KAZANAMADI

Trabzonspor, evinde yaptığı son 6 lig maçında Beşiktaş’ı yenemedi, son 4’ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Sahasında son galibiyetini 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0’lık skorla elde eden bordo-mavililer, daha sonraki 6 müsabakadan 4’ünü yitirdi, 2’sinde berabere kaldı.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993’te İstanbul’da yapılan lig maçında 7-1’lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995’te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997’de Ankara’daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0’lık sonuçla elde etti.