Trabzonspor Beşiktaş canlı izle! Canlı: TS BJK zorlu derbide karşı karşıya…

Süper Lig’de Cumartesi günü mücadeleleri Trabzonspor Beşiktaş derbi maçı ile devam ediyor. Liderlik mücadelesi veren rakiplerinin son haftalarda beraberlik yaşaması halinde şampiyonluk şansını sürdürecek olan Beşiktaş da mutlak galibiyet peşinde. Sondan bir önceki haftada kazanmak isteyen iki ezeli rakibin mücadelesini haberimizin içerisindeki canlı yayın bağlantısı ile takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 33. Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş’ı konuk edecek. 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Fırat Aydınus’un yöneteceği karşılaşmaya Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yardımcılık yapacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Rodallega.

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Güven, Ljajic, Quaresma, Burak.