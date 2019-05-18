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Trabzonspor Beşiktaş canlı izle! Canlı: TS BJK zorlu derbide karşı karşıya…
Futbol

Trabzonspor Beşiktaş canlı izle! Canlı: TS BJK zorlu derbide karşı karşıya…

Trabzonspor Beşiktaş Süper Lig 33. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Ligi ilk üçte tamamlamak isteyen Trabzonspor BJK karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Beşiktaş ise matematiksel olarak devam eden şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor. İşte Trabzonspor Beşiktaş canlı izle...

18 Mayıs 2019 19:07

Süper Lig’de Cumartesi günü mücadeleleri Trabzonspor Beşiktaş derbi maçı ile devam ediyor. Liderlik mücadelesi veren rakiplerinin son haftalarda beraberlik yaşaması halinde şampiyonluk şansını sürdürecek olan Beşiktaş da mutlak galibiyet peşinde. Sondan bir önceki haftada kazanmak isteyen iki ezeli rakibin mücadelesini haberimizin içerisindeki canlı yayın bağlantısı ile takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 33. Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş’ı konuk edecek. 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Fırat Aydınus’un yöneteceği karşılaşmaya Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yardımcılık yapacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Rodallega.

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Güven, Ljajic, Quaresma, Burak.

Son güncelleme 19:07 | 18 Mayıs 2019
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Antalyaspor
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3
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0
Yeni Malatyaspor
Trabzonspor
Bugün - 19:00
2
-
1
Besiktas
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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