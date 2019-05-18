SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Liselerde ders sayısı düşürülüyor
Süper Lig ekibi Akhisarspor’un çalışanlarına AKP döneminde maaş!
Akhisarspor

Süper Lig ekibi Akhisarspor’un çalışanlarına AKP döneminde maaş!

CHP’nin yeni Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AKP döneminde Akhisarspor’dan 70 kişiye belediyeden maaş ödendiğini ortaya çıkardı.

18 Mayıs 2019 09:26

Akhisar’daki 31 Mart'taki seçimi CHP'den Besim Dutlulu kazandı ve AKP'nin yönettiği belediyeyi devraldı. Eski yönetimle ilgili “Belediyenin 70 personeli Akhisarspor için çalışıyor” iddiaları üzerine araştırma çalışmalarına başlayan Dutlulu, Akhisarspor'un ligden düşmesi ve Türkiye Kupası'nı kaybetmesinin ardından sosyal medyadan çarpıcı açıklamalar yaptı: “Muhteşem bir belediyecilik anlayışımız var, canla başla çalışan arkadaşları işe alamadığımız için para ödemiyoruz, ne iş yaptığını bilmediğimiz onlarca kişiye her ay para ödüyoruz. Artık Akhisarsporumuz için yeni bir başlangıç ve yeni bir başkan zamanı… Kastettiğim Akhisarspor bünyesinde çalışan görevlerini bilmediğimiz ve her ay maaş ödediğimiz yaklaşık 70 kişi.

Son güncelleme 09:26 | 18 Mayıs 2019
Akhisarspor Besim Dutlulu spor toto süper lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 19:00
-
Yeni Malatyaspor
Trabzonspor
Bugün - 19:00
-
Besiktas
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
TÜMÜNÜ GÖR