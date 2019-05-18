Spor Toto 1. Lig’de normal sezon sona erdi! İşte play-off’a kalanlar ve eşleşmeler!

Spor Toto 1. Lig’de 34. hafta maçları tamamlandı ve daha önce Süper Lig’e yükselen Denizlispor ve Gençlerbirliği’nin ardından play-off mücadelesi verecek takımlar da nefes kesen maçların ardından belli oldu. Son hafta maçlarına göre Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor play-off mücadelesi vermeye hak kazandı.

Son haftada deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup eden Adana Demirspor; Altınordu’nun deplasmanda Giresunspor’a 1-0 öne geçtiği maçta ikinci yarıda yediği gollerle 3-1 mağlup olmasıyla 6. sıraya yükseldi ve Altınordu’nun yerini aldı. Denizlispor ise deplasmanda İstanbulspor’u 5-2 yenerek 72 puanla liderliğe yükseldi ve 70 puanda kalan Gençlerbirliği’nin önünde şampiyon oldu.

Spor Toto 1. Lig play off eşleşmeleri

Hatayspor – Adana Demirspor

Osmanlıspor – Gazişehir FK

TFF tarihler hakkında ise resmi sitesinden şu açıklamada bulundu: “22 ve 26 Mayıs tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan play-off müsabakaları sonucunda tur atlayacak iki takım, Spor Toto Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finaline yükselecek.”

Süper Lig`e süper final Galatasaray Başakşehir Spor Toto Süper Lig`in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Ligin zirvesinde averajla sıralanan iki takımdan yarınki maçı kazanan, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek, beraberlik halinde heyecan son haftaya kalacak. Türk Telekom Stadı`nda saat 19.00`da başlayacak sezonun en kritik maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. İlgili Haberi Oku