Spor Toto 1. Lig’de normal sezon sona erdi! İşte play-off’a kalanlar ve eşleşmeler!

Spor Toto 1. Lig’de 34. hafta maçları tamamlandı ve daha önce Süper Lig’e yükselen Denizlispor ve Gençlerbirliği’nin ardından play-off mücadelesi verecek takımlar da nefes kesen maçların ardından belli oldu. Son hafta maçlarına göre Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor play-off mücadelesi vermeye hak kazandı.
Son haftada deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup eden Adana Demirspor; Altınordu’nun deplasmanda Giresunspor’a 1-0 öne geçtiği maçta ikinci yarıda yediği gollerle 3-1 mağlup olmasıyla 6. sıraya yükseldi ve Altınordu’nun yerini aldı. Denizlispor ise deplasmanda İstanbulspor’u 5-2 yenerek 72 puanla liderliğe yükseldi ve 70 puanda kalan Gençlerbirliği’nin önünde şampiyon oldu.
Spor Toto 1. Lig play off eşleşmeleri
Hatayspor – Adana Demirspor
Osmanlıspor – Gazişehir FK
TFF tarihler hakkında ise resmi sitesinden şu açıklamada bulundu: “22 ve 26 Mayıs tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan play-off müsabakaları sonucunda tur atlayacak iki takım, Spor Toto Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finaline yükselecek.”