Şenol Güneş: Beraberlik bile olsa Trabzonspor bizden iyiydi

Süper Lig’de Beşiktaş, 33. hafta maçında Trabzonspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı ve hem şampiyonluk şansını hem de Şampiyonlar Ligi şansını matematiksel olarak kaybetti.

beIN Sports’a maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Şenol Güneş, oyuna kötü başladıklarını belirtti ve Trabzonspor’un galibiyeti daha çok istediğini ifade etti.

”İkinci yarı arzumuz, coşkumuz yoktu”

”Bugün oyun olarak kötü başladık. İlk yarı hem ofansif hem defans olarak kendi oyunumuzun altında. Rakibin oynamasına izin verdik. Aldığımız topu kötü kullandık. İkinci yarı kazanmak için arzumuz coşkumuz yoktu. Olumlu yönlerimiz vardı ama hatalarımız da vardı. Rakip daha fazla istedi. Aldığımız topları çok kolay ve gereksiz kaybedince rakibe şans verdik. Beraberlik bile olsa da rakip bizden daha iyiydi. Kasımpaşa maçını ne olursa olsun oynayacağız, kazanmak için oynayacağız.”