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Milli takımda ikinci turkuaz tartışması
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Milli takımda ikinci turkuaz tartışması

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Montreux Masters turnuvasında 3-1 kazandığı Tayland maçında giydiği turkuaz renkli forma olumsuz tepkilere yol açtı.

18 Mayıs 2019 09:45

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF), FIVB ve CEV'e bildirilen resmi forma renkleri olan kırmızı ve beyazın dışında üçüncü renk olarak ‘turkuaz' istediği; bu isteğini üretici firmaya bildirdiği öğrenildi. Daha önce A Milli Futbol Takımı için turkuaz renkli forma üretilmiş, o da genelde olumsuz tepkiler almıştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı daha önce üçüncü renk olarak siyahı tercih ediyordu.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2016 Elemeleri ve EURO 2016’da turkuaz formayla maçlara çıkmıştı. Kırmızı-beyazdan kopan forma renkleri Türk halkının beğenisini kazanmamış ve birçok kesim tarafından eleştirilmişti.

Son güncelleme 10:46 | 18 Mayıs 2019
A Milli Kadın Voleybol Takımı
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