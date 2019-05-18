Milli takımda ikinci turkuaz tartışması

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF), FIVB ve CEV'e bildirilen resmi forma renkleri olan kırmızı ve beyazın dışında üçüncü renk olarak ‘turkuaz' istediği; bu isteğini üretici firmaya bildirdiği öğrenildi. Daha önce A Milli Futbol Takımı için turkuaz renkli forma üretilmiş, o da genelde olumsuz tepkiler almıştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı daha önce üçüncü renk olarak siyahı tercih ediyordu.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2016 Elemeleri ve EURO 2016’da turkuaz formayla maçlara çıkmıştı. Kırmızı-beyazdan kopan forma renkleri Türk halkının beğenisini kazanmamış ve birçok kesim tarafından eleştirilmişti.