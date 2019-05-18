Medipol Başakşehir’in Galatasaray maçı planı

Ligin kader maçında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir, taraftar baskısını da arkasına alacak olan sarı kırmızılıları pas oyunu ve hızlı hücumla durdurmaya çalışacak.

Başakşehir, kaptan Emre Belözoğlu’nun ve İrfan Can Kahveci’nin orta sahadaki uyumu ve Visca ile Elia’nın hızlı hücumlarıyla rakip kalede gol arayacak. İleri uçta Bajic’in yanı sıra Adebayor’un da görev alması seçenek dahilinde.

Bu tarz baskısı yüksek maçlarda kritik goller atan Adebayor’u Avcı sahaya sürebilir. Devre arası takıma katılan Robinho, beklenileni verememiş olsa da tecrübesiyle fayda sağlayabilir.

Sol kanatta da görev alabilen Brezilyalı yıldızın Elia’nın yerine ilk 11’de sahaya çıkması muhtemel.

3 OYUNCU SAKAT, KAPTAN BELİRSİZ

Kritik haftada Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir’de Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan görev alamayacak.

Tedavisi süren Emre Belözoğlu’nun durumu ise maç saati belli olacak. Avcı’nın saha içinde en güvendiği isim olan ve oynanan oyunda önemli bir yeri olan Belözoğlu’nun kritik maçta görev alması takım içinde de pozitif bir hava oluşturacak.

Teknik direktör Avcı’nın önemli maça şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Mert- Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Elia (Robinho), Bajic (Adebayor)

Medipol Başakşehir maçı öncesi Galatasaray`da son durum, muhtemel 11 Spor Toto Süper Lig`in 33. haftasında yarın Galatasaray ile Medipol Başakşehir, şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı`nda saat 19.00`da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. İlgili Haberi Oku

DÜDÜK CÜNEYT ÇAKIR’DA

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında oynanacak Galatasaray – Medipol Başakşehir maçının hakemi olan Cüneyt Çakır, bu sezon 23 maçta görev alarak en çok düdük çalan hakem oldu.

Çakır, bu sezon UEFA tarafından da üst düzey maçlarda da görev alırken Süper Lig’de çıktığı 23 maçta 89 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterdi. 4 kez de penaltı kararı veren Çakır 1 kez de çift sarıdan kırımızı kartını çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Galatasaray’ın 3 maçını yönetirken sarı kırmızılı takım 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Çakır, Galatasaray’ın deplasmanda Antalyaspor’ 1-0 yendiği, Beşiktaş’a 1-0 mağlup olduğu ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de 1-1’lik skorla berabere kaldığı maçlarda düdük çaldı.

Çakır’ın yönettiği 4 maça çıkan turuncu lacivertli takımın ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Cüneyt Çakır, Başakşehir’in Atiker Konyaspor ve Ankaragücü’nü 1-0’lık skorlarla mağlup ettiği, Beşiktaş’a 2-1’lik skorla yenildiği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1’lik skorla puanları paylaştığı karşılaşmaları yönetti.

İLKLERİN PEŞİNDE

Turuncu lacivertliler şampiyonluk kupasını kazanmalarının ardından bu başarıyı elde etmiş 6’ncı takım olacak. Ayrıca Başakşehir’de kariyerlerinde şampiyonluk kupasını ilk kez kaldıracak birçok futbolcu bulunuyor.

İlk kez şampiyonluk yaşayacak isimler şu şekilde: Volkan Babacan, Faruk Çakır, Alexandru Epureanu, Marcio Mossoro, Riad Bajic, Emmanuel Adebayor, Alparslan Erdem, Soner Aydoğdu, Joseph Attamah, Fedor Kudriashov, Stefano Napoleoni, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir.