Medipol Başakşehir maçı öncesi Galatasaray’da son durum, muhtemel 11

Medipol Başakşehir’le oynayacağı maçı kazanması halinde Süper Lig’deki 22. şampiyonluğunu elde edecek Galatasaray’da 15 futbolcu bu heyecanı ilk kez yaşayacak.

Sarı-Kırmızılılarda; Diagne, Onyekuru, Marcao, Luyindama, Ndiaye, Emre Akbaba, Muğdat Çelik, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram, ilk Süper Lig şampiyonluğunu tadacak.

Ayrıca sezon başında teknik direktör Fatih Terim’in A takım kadrosuna dahil ettiği genç oyunculardan Yunus Akgün, Celil Yüksel, Atalay Babacan, Gökay Güney, Batuhan Ahmet Şen ile Abdussamed Karnucu da ilk kez Sarı-Kırmızılı formayla kupayı havaya kaldıracak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı takımı şampiyonluğa taşıması halinde kendi rekorunu da geliştirecek.

Sarı-kırmızılıların başında 7 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Terim, bu alanda en fazla kupa kazanan teknik direktör olma unvanına sahip. Galatasaray’ın Başakşehir’i yenmesi haline tecrübeli hoca ligdeki şampiyonluk sayısını 8’e yükseltecek ve kendi rekorunu geliştirecek.

TERİM 19. KUPA İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Galatasaray’ın başındaki 4. dönemini geçiren ve hem ulusal hem de uluslararası arenada şu ana kadar 18 kupa kazanan Fatih Terim, yarın şampiyonluğun elde edilmesi halinde Sarı-Kırmızılı kulüpteki 19. kupasını havaya kaldıracak.

Bu arada Galatasaray’da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Ryan Donk, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda son haftadaki Demir Grup

Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Süper Lig`e süper final Galatasaray Başakşehir Spor Toto Süper Lig`in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Ligin zirvesinde averajla sıralanan iki takımdan yarınki maçı kazanan, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek, beraberlik halinde heyecan son haftaya kalacak. Türk Telekom Stadı`nda saat 19.00`da başlayacak sezonun en kritik maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. İlgili Haberi Oku

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 21 maçtan 10’unu Galatasaray, 6’sını ise Medipol Başakşehir kazandı. İki takım arasındaki 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 35 golüne, Medipol Başakşehir 32 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray’ın muhtemel 11’i şöyle;

“Muslera-Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne”