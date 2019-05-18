Manchester United’ın ‘Yılan derisi’ forması beğenilmedi

İngiltere Premier Lig’de sezonu 6. tamamlayan Manchester United’ın yeni sezonda giyeceği 3. forma ortaya çıktı.

Hindistan’ın Noida şehrindeki Adidas mağazasında fotoğrafı çekilen forma, bej rengindeki yılan derisi deseniyle raflarda!

Premier Lig’de yıllardır başarıya hasret kalan Manchester United taraftarları, sosyal medyada formayı gördükten sonra büyük tepki gösterdi.

Bir taraftar, “İğrenç” yorumunu yaparken, bir başka İngiliz ise “Yılan derisi? Tam olmuş, çünkü takımın yarısını 90 dakikayı tamamlayacak bacaklara sahip değil” ifadesini kullandı.