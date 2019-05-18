MAÇ SONUCU | Levante 2-2 Atletico Madrid

İspanya La Liga 38. hafta mücadelesinde Levante’ye konuk olan Atletico Madrid, 2-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçı 2-2’lik beraberlikle tamamlayarak ligin kapanışını yaptı.

Takımdan ayrılacağını açıklayan Fransız yıldız Antoine Griezmann Atletico Madrid formasıyla son maçına çıkarken 6. dakikada Erick Cabaco’nun golü Levante’yi 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Maçın 36. dakikasında Roger skoru 2-0’a getirirken ilk yarı bu skorla sona erdi. Maçın 51. dakikasında Angel Correa’nın direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Atletico Madrid, 68’de Rodrigo’nun golüyle farkı 1’e indirdi.

Karşılaşmaya ikinci yarı başında dahil olan Sergio Camello, 79’da attığı golle Atletico Madrid’i 2-2’lik beraberliğe taşırken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Atletico Madrid 76 puana ulaşarak ligi Barcelona’nın gerisinde ikinci sırada tamamladı. Levante ise 44 puana ulaştı.