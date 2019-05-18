MAÇ SONUCU | Antalyaspor 3-0 Evkur Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelen Antalyaspor, kendi evinde 3-0’lık galibiyeti elde etti.

Konuk ekip Yeni Malatyaspor’da Thievy Bifouma hakemle girdiği tartışma nedeniyle 30. dakikada üst üste iki sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ev sahibi Antalyaspor ise 45+2’de Harun Alpsoy ile gol perdesini açarken ilk yarıyı da 1-0’lık üstünlükle tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor 55. ve 65. dakikalarda Mevlüt Erdinç’in ayağından bulduğu gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 45 yaparken Yeni Malatyaspor 47 puanda kaldı. Kırmızı beyazlı ekip üç hafta aradan sonra galibiyetle tanışırken Yeni Malatyaspor’un üç haftalık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.

Antalyaspor ligdeki son maçında Fenerbahçe’ye konuk olurken Yeni Malatyaspor kümede kalma mücadelesi Bursaspor’u ağırlayacak.

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