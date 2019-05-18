Loris Karius: ‘Tüm taraftar mutluysa…’

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor konuğu Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederken siyah-beyazlıların Alman kalecisi Loris Karius açıklamalarda bulundu. Karius maçı “İlk yarı oyunda değildik, son 10 dakikada biraz toparlandık, orada gol de bulabilirdik. 2. yarıda kontrolü aldık. Oradaki şanssızlığımız da, golü attıktan hemen sonra golü yemek. Sonra da maçı kaybettik” dedi.

Beşiktaş’taki geleceği hakkında da konuşan Karius, “Bu bir takım oyunu. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyorum, belki bir kurtarış daha yapsam buradan bir puan çıkarabilirdik. Sezon sonunda tatil başlayacak ve sezon öncesi için döneceğiz. Beşiktaş’ta bir sözleşmem var, geri döneceğimi sanıyorum. Tüm taraflar mutluysa, öyle olacak gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU | Trabzonspor Beşiktaş 2-1 (Spor Toto Süper Lig 33.hafta) Spor Toto Süper Lig`in 33.haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş`ı 2-1 mağlup etti. Bordo mavililer müthiş maçta ikinci yarıda Novak ve Yusuf Yazıcı`nın golleriyle 3 puanın sahibi oldu. Ligin bitimine 1 hafta kala puanını 60`a çıkaran Trabzonspor üçüncülük inadını sürdürdü. İlgili Haberi Oku