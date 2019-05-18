Ligde derbi vakti! Trabzonspor Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sona yaklaşırken yine bir derbi ile taraftarlar futbola doyacak. Bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş ile Trabzonspor Medical Park Stadyumu’nda çetin bir mücadele verecek. Ligi ilk üçte tamamlamak isteyen Trabzonspor BJK karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Liderlik mücadelesi veren rakiplerinin son haftalarda beraberlik yaşaması halinde şampiyonluk şansını sürdürecek olan Beşiktaş da mutlak galibiyet peşinde. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 33. Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş’ı konuk edecek. 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Fırat Aydınus’un yöneteceği karşılaşmaya Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yardımcılık yapacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Rodallega.

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Güven, Ljajic, Quaresma, Burak.