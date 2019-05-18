Galatasaray’dan 19 Mayıs için 50 bin Türk bayrağı

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray’ın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı şampiyonu belirlemesi muhtemel maçta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak amacıyla 50 bin adet Türk bayrağı dağıtılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Milli mücadelenin başlangıç tarihi 19 Mayıs 1919'un 100. yıldönümünde Türk Telekom Stadyumu kırmızı beyaz donatılacak. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray – Medipol Başakşehir maçında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı‘nı kutlamak amacıyla 50 bin adet Türk Bayrağı taraftarlarımıza dağıtılacak” ifadeleri yer aldı. Medipol Başakşehir`in Galatasaray maçı planı Spor Toto Süper Lig`in 33`üncü haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir, yarın Türk Telekom Stadı`nda saat 19.00`da başlayacak ve hakem Cüneyt Çakır`ın düdük çalacağı mücadeleden galip ayrılmak istiyor. İlgili Haberi Oku