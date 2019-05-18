Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ligde düğüm dev maç ile çözülüyor

Süper Lig’de dananın kuyruğu 33. haftada oynanacak Galatasaray Başakşehir maçı ile kopuyor. Ligin son iki haftasına eşit puanla giren iki güçlü rakibin mücadelesinde kazanan haftayı lider tamamlayacak. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Emre Belözoğlu, Jojic, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Mossoro, Robinho