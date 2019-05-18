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Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ligde düğüm dev maç ile çözülüyor
Medipol Başakşehir

Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ligde düğüm dev maç ile çözülüyor

Süper Lig’de heyecanın doruğa çıktığı haftada Galatasaray Başakşehir karşı karşıya geliyor. Cimbom’un averajla liderlik koltuğunda oturduğu ligde kazanan ekip son haftaya lider ve büyük bir avantajın sahibi olarak girecek. Bu nefes kesecek karşılaşma da ligin düğümünü çözecek. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

18 Mayıs 2019 21:01

Süper Lig’de dananın kuyruğu 33. haftada oynanacak Galatasaray Başakşehir maçı ile kopuyor. Ligin son iki haftasına eşit puanla giren iki güçlü rakibin mücadelesinde kazanan haftayı lider tamamlayacak. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Emre Belözoğlu, Jojic, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Mossoro, Robinho

Son güncelleme 21:01 | 18 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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