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Fatih Söylemezoğlu: Seçimdi, geçimdi derken…
Euroleague

Fatih Söylemezoğlu: Seçimdi, geçimdi derken…

Yazarımız Fatih Söylemezoğlu, Euroleague Final Four'unda Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yendiği karşılaşmayı yorumladı.

18 Mayıs 2019 09:11

Öncelikle ülke olarak bunaldığımız şu günlerde hepimizi seçim ve geçim derdinden bir nebze uzaklaştırdığı için basketbola ve her iki takımımıza teşekkür ederiz.

Umarım skora itiraz eden olmaz, böylece maç da tekrar edilmez!

Final Four'a kadar her iki takımın da çizmiş olduğu profile bakacak olursak, Fenerbahçe inatçı savunma ve savunma sertliği ile birlikte kazanma içgüdüsünün hiç azalmaması, Efes ise yılların hantallığından kurtulup hedefe kilitlenen yapısı ile buraya gelmeyi hak ettiler. Böylece Euroleague’de, dolayısıyla Avrupa'nın zirvesinde iki Türk takımı olarak gurur vesikalarımız oldu.

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Yarı final mücadelesine başlarken Fenerbahçe'nin Datome ve Lauvergne'den yoksun olması onlar için senaryonun yeniden yazılması anlamına geliyordu. Maça içeride Ahmet ile başlayan Fenerbahçe, burada üstünlük sağlayamayınca, kısalara yönelerek oyunu domine etmeye çalıştı. Ancak Sloukas'ın ilk yarıda faul problemine girmesi bu planına yürümesine engel oldu. Efes cephesinde ise Larkin'nin performası, Micic'in desteği ve ilk yarıda kenardan gelen Motum'un katkısı, ilk üç periyotta Efes'in oyunu domine etmesini sağladı.

Son periyoda yeniden Sloukas ile başlayan Obradovic, kilidi açacak oyuncuyu ve düzeni bir türlü bulamadı. Efes ise Larkin'in bu özel gecesinde kazanmayı hak ederek finale çıktı. Takımını özellikle psikolojik olarak bu maça iyi hazırlayan Ergin Ataman'ı da kutlamak gerek.

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Son güncelleme 10:09 | 18 Mayıs 2019
anadolu efes euroleague Fatih Söylemezoğlu Fenerbahçe
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