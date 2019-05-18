Fatih Söylemezoğlu: Seçimdi, geçimdi derken…

Öncelikle ülke olarak bunaldığımız şu günlerde hepimizi seçim ve geçim derdinden bir nebze uzaklaştırdığı için basketbola ve her iki takımımıza teşekkür ederiz.

Umarım skora itiraz eden olmaz, böylece maç da tekrar edilmez!

Final Four'a kadar her iki takımın da çizmiş olduğu profile bakacak olursak, Fenerbahçe inatçı savunma ve savunma sertliği ile birlikte kazanma içgüdüsünün hiç azalmaması, Efes ise yılların hantallığından kurtulup hedefe kilitlenen yapısı ile buraya gelmeyi hak ettiler. Böylece Euroleague’de, dolayısıyla Avrupa'nın zirvesinde iki Türk takımı olarak gurur vesikalarımız oldu.

Ergin Ataman: Avrupa`nın en iyisini yendik Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe`yi eleyerek EuroLeague`de finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Yarı final mücadelesine başlarken Fenerbahçe'nin Datome ve Lauvergne'den yoksun olması onlar için senaryonun yeniden yazılması anlamına geliyordu. Maça içeride Ahmet ile başlayan Fenerbahçe, burada üstünlük sağlayamayınca, kısalara yönelerek oyunu domine etmeye çalıştı. Ancak Sloukas'ın ilk yarıda faul problemine girmesi bu planına yürümesine engel oldu. Efes cephesinde ise Larkin'nin performası, Micic'in desteği ve ilk yarıda kenardan gelen Motum'un katkısı, ilk üç periyotta Efes'in oyunu domine etmesini sağladı.

Son periyoda yeniden Sloukas ile başlayan Obradovic, kilidi açacak oyuncuyu ve düzeni bir türlü bulamadı. Efes ise Larkin'in bu özel gecesinde kazanmayı hak ederek finale çıktı. Takımını özellikle psikolojik olarak bu maça iyi hazırlayan Ergin Ataman'ı da kutlamak gerek.

Anadolu Efes`ten tarihi başarı Lacivert-beyazlılar, THY Euroleague`de Final Four`da Fenerbahçe Beko`yu yenerek, büyük bir başarıya imza attı ve tarihinde ilk kez bu organizasyonda finale yükseldi. İlgili Haberi Oku

Son söz Euroleague yönetimine; Avrupa'da Final Four oynatacak 250 bin nüfuslu Vitoria-Gasteiz'den başka yer bulamadınız mı acaba? Seyirci profili ve atmosferi etkileyen bu tip kararlar umarım son olur.

Zeljko Obradovic: `Tüm sezon hiç bu kadar kötü savunma yapmamıştık` THY Euroleague`de Final Four ilk maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko`yu 92-73 yenerek adını finale yazdırırken maçın ardından konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic Tüm sezon hiç bu kadar kötü savunma yapmadık. Bugün verdiğimiz görüntü beni çok üzdü dedi. İlgili Haberi Oku