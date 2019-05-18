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FA Cup Manchester City’nin! City tarihte bir ilke imza attı!
İngiltere Premier Lig

FA Cup Manchester City’nin! City tarihte bir ilke imza attı!

FA Cup Finali'nde Manchester City, Watford'u 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sezon İngiltere'deki dört büyük kupayı da müzesine götürerek tarihte bir ilke imza attı.

18 Mayıs 2019 22:04

İngiltere FA Cup Finali’nde Manchester City, Wembley Stadyumu’nda Watford ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan City, 26. dakikada David Silva ile 1-0 öne geçti. 38. dakikada Sterling’in golüyle Pep Guardiola’nın örencileri soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıda da City fırtınası vardı. 61. dakikada Kevin de Bruyne, 68. dakikada Gabriel Jesus, 81 ve 87. dakikalarda da Sterling’in golleriyle Manchester City, sahadan 6-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. City, bu sezon Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası ardından FA Cup’ı da alarak sezon içindeki üç kupayı da müzesine götürdü.

Sezon başında da Community Shield’de Chelsea’yi 2-0 mağlup eden City İngiltere tarihinde dört büyük kupayı da kazanan ilk takım oldu. 18 Mayıs 2019 Derby County`nin final kutlaması faturasını Frank Lampard ödedi! İngiltere`de Championship`e yükselme mücadelesi veren Derby County, play-off yarı finalinde Leeds United`ı eleyerek finale yükselirken kutlamaların faturası teknik direktör Frank Lampard`a kesildi. Takımın eğlendiği mekandaki 2,800 Pound tutarındaki hesabı Lampard`ın ödediği öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:04 | 18 Mayıs 2019
fa cup FA Cup Finali İngiltere Premier League Watford
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