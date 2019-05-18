Derby County’nin final kutlaması faturasını Frank Lampard ödedi!

İngiltere Championship Play-Off turu yarı finalinde Leeds United’ı saf dışı bırakarak finale yükselen Derby County’de kutlamalar maçın bitiş düdüğüyle birlikte başladı.

İlk maçta 1-0 yenilen Derby County, rövanş mücadelesini 4-2 kazanarak adını finale yazdıran ekip oldu. Teknik direktörlük koltuğunda Frank Lampard’ın oturduğu Derby County’nin oyuncuları, maç sonu kutlamalara soyunma odasına başladı.

Ardından The Kings Head adlı mekana giden futbolcular ve teknik heyet, geç saatlere kadar finale çıkmanın sevincini yaşadı.

Mekanın sosyal medya hesabı ise tutan hesabı sosyal medya hesabından paylaşırken “Lampard’ın bar faturası, iyi adam” ifadeleri kullanıldı. Yapılan paylaşımda tutarın 2,800 pound (21 bin TL) civarında olduğu görüldü.

Faturada toplam 209 bira, 75 Jager, 54 Sambuca (Likör), 38 tekila, 29 Fireballs (viski) ve 5 şişe şarap içildiği dikkat çekti.

Derby County 27 Mayıs’ta Wembley Stadı’nda oynanacak final maçında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takım gelecek sezon Premier Lig’de oynama biletini almış olacak.

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