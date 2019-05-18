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Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: ‘Kapanış Denizlispor’a yakıştı’
TFF 1.Lig

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: ‘Kapanış Denizlispor’a yakıştı’

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Denizlispor’a yakışan bir kapanış olduğunu söyledi. İldiz, "Kapanış Denizlispor’a yakıştı diyebilirim. Yarın sahamızda kupa törenimiz var. Onları da yapıp yakışan şekilde kapatacağız. Bu şekilde Süper Lig’e gelmek tüm camiaya yakıştığını düşünüyorum" dedi.

18 Mayıs 2019 20:06

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 5-2'lik skorla mağlup ederek, Süper Lig'e şampiyon olarak çıktı. Mücadelenin ardından Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Denizlispor camiasına yakışan bir kapanış olduğunu vurgulayan İldiz, “Gençlerbirliği ile final maçını oynadık. Burada tüm Türkiye'ye hem oynadığı futbol hem de aldığı skorla ligi hak ettiğimizi gösterdik. Geçen hafta lige çıkmayı garantilemiştik.

Karabüksporla oynadık seyircimizle coşku yaşadık. İstanbulspor'un herhangi iddiası yoktu. Gençlerle ilgili bugün hem istediğimiz oyunu oynadık hem de rotasyonları yaptık. Lig içerisinde şans veremediğimiz isimleri yaptık. Kapanış Denizlispor'a yakıştı diyebilirim. Yarın sahamızda kupa törenimiz var. Onları da yapıp yakışan şekilde kapatacağız. Bu şekilde Süper Lig'e gelmek tüm camiaya yakıştığını düşünüyorum” şeklinde konuştu. 18 Mayıs 2019 Spor Toto 1. Lig`de normal sezon sona erdi! İşte play-off`a kalanlar ve eşleşmeler! Spor Toto 1. Lig`de son hafta maçlarının ardından Denizlispor, Gençlerbirliği`nin Adana Demirspor`a yenilmesiyle şampiyon oldu. Altınordu, Giresun deplasmanında yenilmesiyle Adana Demir bu kritik üç puanla play-off`a kalmayı başardı. Play-off`ta Hatayspor, Adana Demirspor`la; Gazişehir Gaziantep ise Osmanlıspor`la eşleşti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:06 | 18 Mayıs 2019
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