CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis: ‘Türk takımlarına karşı kazanma istatistiğim yüzde 100’

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, finale kazanmak için hazır olduklarını dile getirdi.

Finalde olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını anlatan Itoudis, “Ne diyebilirim ki? Ataman, ‘Biz kazanacağız.’ dedi. Artık söyleyeceğim şeyler çok ilginç olmaz. Özellikle dün akşamki geri dönüşümüz müthişti. Tüm takımlara ve Anadolu Efes’e saygı duyuyoruz. Tüm sezon boyunca olağanüstü performans gösterdiler. Biz maça hazırız.” ifadelerini kullandı.

Finale sadece bir antrenman yaparak çıkacaklarını ve bunun da organizasyonun bir özelliği olduğunu aktaran Itoudis, psikolojik olarak hangi durumda sahaya çıkacaklarının önemine vurgu yaptı.

Daha önce Fenerbahçe’yle oynadığı final maçını kazandığını hatırlatan Itoudis, “Türk takımlarına karşı finalde kazanma istatistiğim yüzde yüz. Olağanüstü duygularım var. Çok mutluyum. Son derece tutarlı bir performansımız var. Kendimizi kanıtlamak zorundayız. Finalde yer almayı hak ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Itoudis, Real Madrid maçında sakatlık geçiren Will Clyburn’ün yarın sahada olacağını da sözlerine ekledi.

CSKA Moskova’nın Fransız yıldızı Nando De Colo ise finalde sorumluluk alacağını ve kazanmak için her şeyi yapacaklarını kaydetti.

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