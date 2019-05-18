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Bayern Münih üst üste 7. kez şampiyon! Ribery ve Robben’den efsane veda…
Dünyadan Futbol

Bayern Münih üst üste 7. kez şampiyon! Ribery ve Robben’den efsane veda…

Almanya Bundesliga'da şampiyonun belirlendiği son haftada Bayern Münih sahasında ağırladığı E. Frankfurt'u 5-1 mağlup ederek ipi göğüsleyen takım oldu ve üst üste 7., toplamda 29. şampiyonluğunu ilan etti. Öte yandan Bayern formasıyla son kez sahaya çıkan Franck Ribery ve Arjen Robben oyuna sonradan dahil olarak takımlarına golle veda etme şansını yakaladılar.

SKOR DIŞ HABER 18 Mayıs 2019 18:21

Almanya Bundesliga’da şampiyonluk yarışına Borussia Dortmund ile birlikte kafa kafaya giren Bayern Münih, sahasında konuk ettiği E. Frankfurt karşısında hata yapmayarak 5-1’lik galibiyetle sezonu zirvede tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Kingsley Coman’ın golüyle 1-0 öne geçen Bayern Münih devreyi bu golle üstün tamamladı.

İkinci yarının 50. dakikasında konuk ekip E. Frankfurt, Sebastien Haller’in golüyle durumu 1-1’e getirse de 53’te David Alaba skoru 2-1’e getirdi.

İlk golü atan Coman 58. dakikada Renato Sanches’in golünde asisti yaparken Münih formasıyla son kez sahaya çıkan Franck Ribery’nin 72’de, Arjen Robben’in 78. dakikalardaki golleriyle Münih sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 78 yaptı ve üst üste 7. kez, toplamda 29. kez Bundesliga şampiyonu oldu. İkinci sıradaki Borussia Dortmund ise Monchengladbach deplasmanında 2-0 galip gelse de 76 puanla ligi ikinci sırada tamamladı.

Yaklaşık 12 yıldır Bayern Münih forması giyen Franck Ribery ve 10 yıldır Bayern’de mücadele eden Arjen Robben de maç öncesi taraftarla vedalaştı ve duygusal anlar yaşandı.

 

Ribery ve Robben’in, 2009 yılında Bayern Münih formasıyla ilk kez birlikte sahaya çıktıkları karşılaşma;

Son güncelleme 18:38 | 18 Mayıs 2019
bayern münih eintracht frankfurt
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