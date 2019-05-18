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Başak Eraydın, Roland Garros elemelerine katılacak
Diğer Sporlar

Başak Eraydın, Roland Garros elemelerine katılacak

Milli tenisçi Başak Eraydın, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) elemelerinde yer alacak.

18 Mayıs 2019 17:53

Türkiye Tenis Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Başak Eraydın, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından bu yıl uygulanmaya başlanan “korunmuş sıralama kuralı”ndan faydalanarak Fransa Açık’ın elemelerine katılmaya hak kazandı.

Başak, 21 Mayıs’ta başlayacak elemelere 173 numara olarak katılacak. WTA, dünya sıralamasında ilk 200 içerisinde yer alan sporcuların sakatlık ve hamilelik dolayısıyla turnuvalardan 6 ay ile 2 yıl arasında uzak kalması durumunda, döndüklerinde sakatlık öncesindeki sıralamalarını kullanmalarına izin veriyor. Milli tenisçi, Roland Garros’la kariyerinde 2. kez grand slam turnuvada mücadele edecek. 17 Mayıs 2019 Federer ve Osaka İtalya Açık`tan çekildi Tek erkeklerde Federer, tek kadınlarda ise Osaka, sakatlıkları nedeniyle İtalya Açık Tenis Turnuvası`ndan çekilme kararı aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:53 | 18 Mayıs 2019
Başak Eraydın Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros WTA
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