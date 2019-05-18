Başak Eraydın, Roland Garros elemelerine katılacak

Türkiye Tenis Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Başak Eraydın, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından bu yıl uygulanmaya başlanan “korunmuş sıralama kuralı”ndan faydalanarak Fransa Açık’ın elemelerine katılmaya hak kazandı.

Başak, 21 Mayıs’ta başlayacak elemelere 173 numara olarak katılacak. WTA, dünya sıralamasında ilk 200 içerisinde yer alan sporcuların sakatlık ve hamilelik dolayısıyla turnuvalardan 6 ay ile 2 yıl arasında uzak kalması durumunda, döndüklerinde sakatlık öncesindeki sıralamalarını kullanmalarına izin veriyor. Milli tenisçi, Roland Garros’la kariyerinde 2. kez grand slam turnuvada mücadele edecek. Federer ve Osaka İtalya Açık`tan çekildi Tek erkeklerde Federer, tek kadınlarda ise Osaka, sakatlıkları nedeniyle İtalya Açık Tenis Turnuvası`ndan çekilme kararı aldı. İlgili Haberi Oku