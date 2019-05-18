SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu: 19 Mayıs'ın 100'ncü yılı nasip olmadı ama Cumhuriyetin 100'ncü yılını İstanbul'da hep birlikte kutlayacağız
Antalyaspor Store açıldı!
Antalyaspor

Antalyaspor Store açıldı!

Antalyaspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı Antalyaspor Store'nin Antalya Stadyumu'nda yer alan mağazasının açılışı yapıldı.

18 Mayıs 2019 20:01

Antalyaspor Store’nin açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulübün eski başkanları, futbolcular, kırmızı beyazlı yönetim ile taraftarlar katıldı. Açılışta konuşan Antalyaspor Başkanı Öztürk, “Uzun süredir çalıştığımız projemizi sonlandırdık. Antalyaspor’a yakışan, Antalyaspor’un marka değerine katkı sağlayacak mağazamızın açılışını yapıyoruz. Artık geleceğe daha güzel bakıyoruz. Antalyaspor’u daha iyi yerlere getirmek istiyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muittin Böcek ise takıma başarı diledi.

Açılış kurdelesini kesen Böcek, Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile beraberindekiler daha sonra mağazayı gezip, langırt oynadı. Mağazada satışa sunulan kulübün lisanslı forma, eşofman, atkı, bere, bornoz, şortlarının yanı sıra anahtarlık, bardak, fotoğraf çerçevesi gibi aksesuarlar ziyaretçilerin beğenisini kazandı. 18 Mayıs 2019 Fatih Söylemezoğlu: Seçimdi, geçimdi derken... Yazarımız Fatih Söylemezoğlu, Euroleague Final Four`unda Anadolu Efes`in Fenerbahçe Beko`yu 92-73 yendiği karşılaşmayı yorumladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:01 | 18 Mayıs 2019
Antalyaspor spor toto süper lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 19:00
3
-
0
Yeni Malatyaspor
Trabzonspor
Bugün - 19:00
2
-
1
Besiktas
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR