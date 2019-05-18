Antalyaspor Store açıldı!

Antalyaspor Store’nin açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulübün eski başkanları, futbolcular, kırmızı beyazlı yönetim ile taraftarlar katıldı. Açılışta konuşan Antalyaspor Başkanı Öztürk, “Uzun süredir çalıştığımız projemizi sonlandırdık. Antalyaspor’a yakışan, Antalyaspor’un marka değerine katkı sağlayacak mağazamızın açılışını yapıyoruz. Artık geleceğe daha güzel bakıyoruz. Antalyaspor’u daha iyi yerlere getirmek istiyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muittin Böcek ise takıma başarı diledi.

Açılış kurdelesini kesen Böcek, Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile beraberindekiler daha sonra mağazayı gezip, langırt oynadı. Mağazada satışa sunulan kulübün lisanslı forma, eşofman, atkı, bere, bornoz, şortlarının yanı sıra anahtarlık, bardak, fotoğraf çerçevesi gibi aksesuarlar ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Fatih Söylemezoğlu: Seçimdi, geçimdi derken... Yazarımız Fatih Söylemezoğlu, Euroleague Final Four`unda Anadolu Efes`in Fenerbahçe Beko`yu 92-73 yendiği karşılaşmayı yorumladı. İlgili Haberi Oku