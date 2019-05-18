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Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat: ‘Herhalde yüzleri yok, klavye delikanlısı olmak kolay’
TFF 1.Lig

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat: ‘Herhalde yüzleri yok, klavye delikanlısı olmak kolay’

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Adana Demir’e Play-Off yakışıyor ama inşallah şampiyonluk daha çok yakışacak” dedi.

18 Mayıs 2019 19:47

Spor Toto 1. Lig 34. hafta müsabakasında başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk olan Adana Demirspor, 2-1 galip gelerek, Giresunspor'un da Altınordu karşısında galip gelmesiyle adını Play-Off'lara yazdırdı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısına katılan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Oyuncularımı kutluyorum. Teknik adamlık kariyerimde çalıştırdığım en karakterli oyuncu grubu, onlarla iftihar ediyorum. Daha bitmiş bir şey yok önümüzde 3 maç daha var. Ben umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. İkinci yarı 34 puan topladık. İkinci yarının ya lideri ya ikincisiyiz. Adana Demir'e Play-Off yakışıyor ama inşallah şampiyonluk daha çok yakışacak. 1 gün sevineceğiz ondan sonra Play-Off'un ilk maçına hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

Hakkında çıkan eleştirilere ve Play-Off şanslarının yok sayılmasına sitem eden Özat, “Soracak sorunuz yok galiba. Yenemeseydik çok soru sorardınız. Çıkmamamızı bekleyenler vardı, gelemediler herhalde yüzleri yok. Yüzü olmayanlar, mangalda kül bırakmadan yazanlar vardı. ‘Gençlerbirliği şampiyonluğu kazanacak', ‘Son maçta Adana Demir'i yenecek', ‘Son maçta Ümit Özat'ı düşünün' diyen yüzsüzler vardı. Gelmediler, gelemediler. Gelsinler sorsunlar, klavye delikanlısı olmak kolay” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 19:47 | 18 Mayıs 2019
adana demirspor ümit özat
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