Zeljko Obradovic: ‘Tüm sezon hiç bu kadar kötü savunma yapmamıştık’

THY Euroleague Final Four mücadelesinde Anadolu Efes’e 92-73 yenilen Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Zeljko Obradovic, “Tüm sezon hiç bu kadar kötü savunma yapmadık. Bugün verdiğimiz görüntü beni çok üzdü” dedi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, “İlk olarak Anadolu Efes’i oynadığı mükemmel maçtan dolayı kutluyorum. Maçtan sonra bugün bize ne olduğunu anlamaya çalıştım ama kolay değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes’in kaliteli bir takım olduğunu ancak kendi takımını tüm sezon boyunca hiç böyle görmediğini aktaran Obradovic, sözlerine şöyle devam etti: “Tüm sezon hiç bu kadar kötü savunma yapmadık. İlk sorun açık. Çok kolay 3 sayılık atış buldular. İki takım arasındaki fark adam adama oyunlarda oldu. Larkin ve Micic’i özellikle kutluyorum. Anadolu Efes mükemmel, kaliteli bir takım ama biz normal seviyemizde oynamadık.” Ergin Ataman: Avrupa`nın en iyisini yendik Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe`yi eleyerek EuroLeague`de finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Oyuncularını suçlamadığını, tüm sezon harika bir performans gösterdiklerini vurgulayan Obradovic, “Ya motivasyon eksikliği ya da kötü bir gün, ne olursa olsun ben oyuncularım için çok üzgünüm.” diye konuştu. Maç boyunca kendilerine destek veren sarı-lacivertli taraftarlar için de çok üzgün olduğunu ifade eden Sırp antrenör, şimdi Türk ligine, play-off maçlarına motive olmaya çalışacaklarını kaydetti.

“Anadolu Efes kupayı kazanma olasılığı size göre nedir?” sorusuna ise Obradovic, “Bu sorunun muhatabı ben değilim. Efes’i kutladım. finalde karşılarında kim olursa olsun şansları var.” cevabını verdi. Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde 3’üncülük maçını hiç kimsenin oynamak istemediğini, bunun her sezon konuşulan bir konu olmasına rağmen pazar günü çıkıp oynayacaklarını söyleyen Obradovic, “Ama eminim ki oyuncularım için bu maçı oynamak kolay değil.” diyerek sözlerini tamamladı. MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes | THY Euroleague Final Four Vitoria Gasteiz 2019 THY Euroleague`de Final Four heyecanı Türk derbisi Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ile başladı. Anadolu Efes, parkeden 92-73`lük galibiyetle ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Efes`te Shane Larkin 30 sayıyla maça damga vururken kaydettiği 43 verimlilik puanıyla Euroleague`de bir Final Four maçında kaydedilen en yüksek verimlilik puanına imza attı. Pazar günü Efes finalde CSKA Moskova Real Madrid maçının galibiyle, Fenerbahçe Beko ise aynı maçın kaybeden tarafıyla üçüncülük maçında karşılaşacak. İlgili Haberi Oku