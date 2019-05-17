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Wesley Sneijder, Galatasaray Başakşehir maçını stattan izleyecek
Galatasaray

Wesley Sneijder, Galatasaray Başakşehir maçını stattan izleyecek

Spor Toto Süper Lig 'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'ın bu önemli müsabakasını Hollandalı yıldız Wesley Sneijder de statta takip edecek.

17 Mayıs 2019 10:58

Galatasaray taraftarının sevgilisi Wesley Sneijder, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı ve bir anlamda şampiyonluk karşılaşmasını Türk Telekom Stadı’nda izleyecek.

Dünyaca ünlü yıldız Wesley Sneijder, Galatasaray'ın şampiyonluk maçını izlemek için Türk Telekom Stadı’nda tribünde yer alarak eski takımına moral verecek. Tribünlerin büyük coşku ile karşılayacağı Sneijder ise çok heyecanlı olduğunu ve eski günleri özlediğini belirtti.

2013-2017 yılları arasında Galatasaray’da forma giyen 34 yaşındaki Hollandalı yıldız, futbol yaşantısını Katar’ın Al Gharafa takımında sürdürüyor.

Son güncelleme 10:58 | 17 Mayıs 2019
galatasaray spor toto süper lig Wesley Sneijder
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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