Wesley Sneijder, Galatasaray Başakşehir maçını stattan izleyecek

Galatasaray taraftarının sevgilisi Wesley Sneijder, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı ve bir anlamda şampiyonluk karşılaşmasını Türk Telekom Stadı’nda izleyecek.

Dünyaca ünlü yıldız Wesley Sneijder, Galatasaray'ın şampiyonluk maçını izlemek için Türk Telekom Stadı’nda tribünde yer alarak eski takımına moral verecek. Tribünlerin büyük coşku ile karşılayacağı Sneijder ise çok heyecanlı olduğunu ve eski günleri özlediğini belirtti.

2013-2017 yılları arasında Galatasaray’da forma giyen 34 yaşındaki Hollandalı yıldız, futbol yaşantısını Katar’ın Al Gharafa takımında sürdürüyor.