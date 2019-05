Werder Bremen Fenerbahçe’nin transfer teklifi yaptığı Max Kruse ile yollarını ayırdı

Süper Lig’de bu sezon kabus gibi bir yıl geçiren ve hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda gelecek yılın kadrosunu şekillendirmeye çalışan sarı lacivertliler Werder Bremen ile sözleşmesi sona erecek Max Kruse’yi gündemine aldı. Ersun Yanal’ın çok istediği oyuncu için 11 Mayıs’ta resmi teklifte bulunan Fenerbahçe’ye sevindirici haber geldi.

WERDER BREMEN RESMEN DUYURDU

Werder Bremen, Max Kruse ile yolların ayrıldığını açıkladı. Alman kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Max Kruse’nin biten sözleşmesinin uzatılmadığını ve 31 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Tecrübeli forvet oyuncusu bu sezon Bremen formasıyla 31 maçta 11 gol 9 asistlik bir performans sergilemişti. Alman futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

#Max Kruse will leave the club at the end of the season.

Thanks for three great years, Max! #werder pic.twitter.com/FHmJMXqE1M

— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) 17 Mayıs 2019