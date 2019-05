Türkiye nefesini tuttu! Final Four’da Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı bekleniyor

Euroleague Final Four heyecanı bu akşam İspanya’da başlıyor.

Türkiye’den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, İspanya’dan Real Madrid ile Rusya’dan CSKA Moskova takımları, 2018-2019 sezonunun en büyüğü olmak için Vitoria-Gasteiz kentinde Fernando Buesa Arena’ya çıkacak.

Final Four’un ilk maçlarında 19.00’da Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’le, Real Madrid ise CSKA Moskova’yla finale çıkma mücadelesi verecek. Final Four maçları beIN Sports’tan naklen yayımlanacak.

Kazananlar 19 Mayıs’ta finalde, kaybedenler ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Euroleague Final Four’da maç programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

19.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

22.00 CSKA Moskova-Real Madrid

19 Mayıs Pazar:

18.30 Üçüncülük maçı

21.30 Final maçı

FENERBAHÇE VE EFES FİNAL FOUR’A NASIL GELDİ?

Euroleague’i lider tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek final aşamasında Zalgiris ile karşılaşmıştı. Fenerbahçe bu karşılaşmaları 3-1 önde kapatarak Final Four hakkını elde etmişti.

Anadolu Efes ise normal sezonu dördüncü sırada tamamlamasının ardından Barcelona ile eşleşmişti. Anadolu Efes, toplamda 3-2’lik galibiyet elde ederek bir üst tura çıkmıştı.

BİR TÜRK TAKIMI 19 MAYIS’TA FİNALDE

Euroleague’de 2018-2019 sezonunun finalinde bir Türk takımı şampiyonluk mücadelesi verecek.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak maçın galibi, 19 Mayıs’ta finalde Türkiye’yi temsil edecek.

Final maçının, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekiyor.

EN İYİ BİLETLER 72 BİN TL!

Final Four biletleri çok önceden tükendi ancak takımı Final Four göremeyen Baskonia taraftarları, ellerindeki biletleri yasal bir şekilde tekrar satabiliyor. Şu an en ucuz Final Four bileti 720 TL. En güzel yerden seyretmenin bedeli ise tam tamına 72 bin TL!

ATAMAN VE OBRADOVIC 19. KEZ

Obradovic ve Ergin Ataman, kariyerlerinde ilk kez yaklaşık 22 yıl önce 2 Ekim 1997'de karşılaştı. Benetton'u çalıştıran Obradovic ile Türk Telekom'un başında bulunan Ergin Ataman, İtalya'nın Treviso şehrinde Euroleague maçında ilk kez rakip oldular. Bu karşılaşmadan Obradovic'in takımı 71-66 galip ayrılmıştı.

FENERBAHÇE BEKO’DAN ANADOLU EFES’E BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında daha önce 14 kez karşılaştığı Anadolu Efes’e önemli bir üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, 15. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes’e 14 maçta sadece 3 defa kaybetti.

FENERBAHÇE VE EFES BU SEZON 7. KEZ

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu sezon 7. kez birbirlerine rakip olacak.

Türkiye’de her kulvarda birbirlerine rakip olan iki ekip Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda birer kez, lig ve Avrupa’da ise ikişer defa karşılaştı.

İki takım da bu maçlarda üçer galibiyet elde etti.

VESELY VE KALINIC ANTRENMANDA

Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları soru işareti olan Vesely ve Nikola Kalinic, takımla antrenmana katıldı.

Antrenmanda yer alan iki ismin de Anadolu Efes maçında forma giyebileceği öğrenildi.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Joffrey Lauvergne, koltuk değnekleriyle geldiği salonda takım arkadaşlarını kenarda oturarak izledi ve destek verdi.

FENERBAHÇE KADROSU TECRÜBELİ

Euroleague Final Four’da üst üste beşinci kez yer alacak Fenerbahçe Beko’nun sakatları dışında kadrosunda bulunan 14 oyuncudan 12’si bu seviyede daha önce en az bir kez yer aldı.

İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Final Four’da yer almaya hak kazanan sarı-lacivertli takımda tecrübeli oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli basketbolcular Erick Green, Nicola Melli, Marko Guduric, Sinan Güler, Nikola Kalinic, Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Kostas Sloukas, Jan Vesely, Ali Muhammed, fazla forma şansı bulamayan Barış Hersek ile genç oyuncu Egehan Arna daha önce en az bir kez Dörtlü Final heyecanı yaşadı.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ REKOR

Fenerbahçe Beko, finale kalması durumunda Dörtlü Final tarihinde üst üste 4. kez şampiyonluk maçı oynayan ikinci takım unvanını elde edecek. Son 3 sezonun finalisti olan sarı-lacivertliler, yarı finalde Anadolu Efes’i geçmesi durumunda tarihi bir başarıya daha imza atacak. 1988 yılından bu yana oynanan Dörtlü Final tarihinde, finale üst üste en fazla kalma rekoru 4 kez ile Rus ekibi CSKA Moskova’nın elinde bulunuyor. CSKA Moskova, 2005-2009 yıllarında üst üste 4 kez final oynama başarısı gösterdi.

OBRADOVIC: ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK

“Anadolu Efes’in Dörtlü Final’e kalması benim için sürpriz olmadı. Tüm sezon çok iyi oynadı. Çok zorlu olan Barcelona play-off serisini de iyi oynadı. Barcelona iyi bir takım ama onu eleyip Dörtlü Final’e kalmayı başardılar. Layık oldukları için buradalar. Tüm yaptıkları için onları tebrik ediyorum. Her şeyimizi vermeye çalışacağız. Çünkü zor bir maç olacak.”

ANADOLU EFES’İN FINAL FOUR TARİHİ

Tarihinde 1999-2000’de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001’de Suprolig’de Dörtlü Final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlılar, 2001-2002’den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi’nde ise ilk kez son 4 takımın arasında yer aldı. Anadolu Efes, FIBA Avrupa Ligi ve Suprolig’de Dörtlü Final’de üçüncü olmuştu.

ERGİN ATAMAN: BEKLENEN GÜNLER GELDİ

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şampiyon olmak için mücadele edeceklerini dile getirdi. Geçen sezonu 16. ve son sırada bitirdiklerini hatırlatan Ataman, “Geçtiğimiz sezonun sıralamasını tersine çevirebiliriz. Burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Her takım keyif aldı ama benim takımım gerçekten çok keyif aldı. Beklenen günler geldi. EuroLeague’nin gelmiş geçmiş en iyi antrenörü ve sezonun en iyi takımına karşı oynayacağız. Kendimize güveniyoruz ve yapacağız” şeklinde konuştu.

ATAMAN, 4. AVRUPA KUPASINI İSTİYOR

Euroleague Final Four’da mücadele edecek Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa’da 4. kupasını kazanmayı hedefliyor. Ataman, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda geçen sezonu 16. ve son sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takımı bir senede Dörtlü Final’e taşıdı. Deneyimli başantrenör, 9 yeni oyuncuyla sezona başladığı Anadolu Efes’i 18 yıl sonra Dörtlü Final’e getirerek önemli bir başarıya imza attı.

CSKA MOSKOVA İLE REAL MADRID, FINAL FOUR’DA 3. KEZ

Final Four’un diğer eşleşmesi olan CSKA Moskova ile Real Madrid, bu seviyede üst üste ve toplamda da 3. kez birbirlerine rakip olacak.

İstanbul’da 2016-2017 sezonunda düzenlenen Final Four’un üçüncülük maçında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan CSKA Moskova olmuştu. Rus ekibi rakibini, Sinan Erdem Spor Salonu’nda 94-70 mağlup etmişti.

İki takım geçen sezon Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen organizasyonda da karşı karşıya gelmişti. Bu maçı 92-83 kazanan Real Madrid, finalde de Fenerbahçe’yi yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

CSKA Moskova ile Real Madrid, Euroleague’de ise 25. defa karşı karşıya gelecek. Rus ekibi, rakibi karşısında önemli bir üstünlük kurdu ve daha önceki 24 maçın 17’sini kazandı. Normal sezonda ise CSKA Moskova rakibini iki maçta da yenmeyi başardı.

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso’ya karşı üstünlük kurdu. İki başantrenörün şu anki takımlarıyla birbirlerine rakip olduğu 10 maçın 7’sini Yunan başantrenör Itoudis kazandı.

BİLETLER BİTTİ, BASININ BÜYÜK İLGİSİ VAR!

Yaklaşık 250 bin nüfuslu Vitoria-Gasteiz kentinde basketbol organizasyonu dolayısıyla otellerde doluluk oranının yüzde 100 olduğu açıklanırken, birçok taraftarın Bilbao veya San Sebastian kentlerinde konaklayacağı bildirildi.

Türkiye’den gelen Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes taraftarları için Türk Hava Yolları, İstanbul-Bilbao uçuşlarında iki ek sefer koydu. Ayrıca bazı Türk basketbolseverlerin Madrid ve Barselona üzerinden Vitoria-Gasteiz kentine geleceği öğrenildi.

Diğer yandan Final Four’u izlemek için 31 ülkeden 650 gazetecinin akredite olduğunu açıklayan Vitoria-Gasteiz kenti yerel yönetimi, bunu bölgenin tanıtımı için çok iyi bir fırsat olarak gördüklerini vurguladı.

TÜRK BASKETBOLU 10. KUPA PEŞİNDE

Türkiye’den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Darüşşafaka birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir kez Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.

ŞAMPİYON VE FİNALİSTLER

Avrupa Ligi’nde şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:

Yıl Yer Final Sonuç (

1958 Riga/Sofya ASK RİGA-Akademik Sofya 86-81 / 84-71

1959 Riga/Sofya ASK RİGA-Akademik Sofya 79-58 / 69-67

1960 Tiflis/Riga ASK RİGA-Dinamo Tiflis 61-51 / 69-62

1961 Riga/Moskova CSKA MOSKOVA-ASK Riga 61-66 / 87-62

1962 Cenevre DİNAMO TİFLİS-Real Madrid 90-83

1963 Madrid/Moskova CSKA MOSKOVA-Real Madrid 69-86 / 99-80

1964 Brno/Madrid REAL MADRİD-Spartak Brno 99-110 / 84-64

1965 Moskova/Madrid REAL MADRİD-CSKA Moskova 81-88 / 76-62

1966 Bologna SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag 77-72

1967 Madrid REAL MADRİD-Simmenthal Milano 91-83

1968 Lyon REAL MADRİD-Spartak Brno 98-95

1969 Barcelona CSKA MOSKOVA-Real Madrid 103-99

1970 Saraybosna IGNİS VARESE-CSKA Moskova 79-74

1971 Antwerp CSKA MOSKOVA-Ignis Varese 67-53

1972 Tel Aviv IGNİS VARESE-Jugoplastica Split 70-69

1973 Liege IGNİS VARESE-CSKA Moskova 71-66

1974 Nantes REAL MADRİD-Ignis Varese 84-82

1975 Antwerp IGNİS VARESE-Real Madrid 79-66

1976 Cenevre M. VARESE-Real Madrid 81-74

1977 Belgrad MACCABİ TEL AVİV-M.girgiVarese 78-77

1978 Münih REAL MADRİD-MobilgirgiVarese 75-67

1979 Grenoble BOSNA SARAJEVO-EmersonVarese 96-93

1980 Berlin REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv 89-85

1981 Strasbourg MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna 80-79

1982 Köln SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv 86-80

1983 Grenoble FORD CANTU-Billy Milano 69-68

1984 Cenevre BANCO Dİ ROMA-FC Barcelona 79-73

1985 Atina CİBONA ZAGREB-Real Madrid 87-78

1986 Budapeşte CİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas 94-82

1987 Lozan TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv 71-69

1988 Gent PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv 90-84

1989 Münih JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv 75-69

1990 Zaragosa JUGOPLASTİKA SPLİT-FC Barcelona 72-67

1991 Paris POP 84 SPLİT-FC Barcelona 70-65

1992 İstanbul PARTİZAN-Joventut Badalona 71-70

1993 Atina CSP LİMOGES-Benetton Treviso 59-55

1994 Tel Aviv JOVENTUT BADALONA-Olympiakos 59-57

1995 Zaragosa REAL MADRİD-Olympiakos 73-61

1996 Paris PANATHİNAİKOS-FC Barcelona 67-66

1997 Roma OLYMPİAKOS-FC Barcelona 73-58

1998 Barcelona KİNDER BOLOGNA-AEK Atina 58-44

1999 Münih ZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna 82-74

2000 Selanik PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv 73-67

2001 Paris(Suprolig) MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos 81-67

2001 Bologna/Vitoria KİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica 65-78,94-73,80-60,79-96,82-74

2002 Bologna PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna 89-83

2003 Barcelona FC BARCELONA-Benetton Treviso 76-65

2004 Tel Aviv MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna 118-74

2005 Moskova MACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica 90-78

2006 Prag CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv 73-69

2007 Atina PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova 93-91

2008 Madrid CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv 91-77

2009 Berlin PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova 73-71

2010 Paris BARCELONA-Olympiakos 86-68

2011 Barcelona PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv 78-70

2012 İstanbul OLYMPİAKOS-CSKA Moskova 62-61

2013 Londra OLYMPİAKOS-Real Madrid 100-88

2014 Milano MACCABİ ELECTRA-Real Madrid 98-86

2015 Madrid REAL MADRİD-Olympiakos 78-59

2016 Berlin CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe 101-96

2017 İstanbul FENERBAHÇE-Olympiakos 80-64

2018 Belgrad REAL MADRİD-Fenerbahçe Doğuş 85-80